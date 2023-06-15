考古閨女寄回200斤「洛陽鏟」 父母驚：大學去挖土？

父親好奇的拿著女兒的裝備問「這什麼呀」。(視頻截圖)

畢業季到來，很多大學畢業生開始往家中郵寄行李。住在瀋陽的劉先生近日收到女兒從西安寄來的行李，因為200斤(100公斤)的包裹過於沉重，夫婦好奇之下拆分包裹，結果發現了滿滿的考古器具裝備，連盜墓電視劇裡的「洛陽鏟」都有，當場嚇了一跳。

快科技報導，女生大學專業學的就是考古，今年畢業了，於是就將所有的行李寄回家。包裹裡面全是她在考古專業裡會用到的器具，較常見的是手套、刷子、水壺等等，較少見的像是探鏟、手鏟等等，「全部包起來還挺重的」。

女生去郵寄的時候，裡裡外外東西將近200來斤，這麼大的包裹也讓她爸媽嚇了一跳，心想閨女到底去唸的是什麼學校，「還以為是去建築工地挖土」。

得知女兒有如此裝備，爸爸還特意拿到外面挖土試了試。女生表示雖然考古學專業非常小眾，就業 也很緊張，但爸媽對自己還是很支持的。

不過有網友懷疑是擺拍，有人說「我文博畢業加上幹了兩年考古了沒見過誰自己買洛陽鏟的」、「你買來幹嘛？自主創業嗎？」、「這東西本來就用得不多，一個考古隊有一套都夠了，考古的頂多自己買個手鏟，用著順手而已」、「這個擺拍的對考古工作一點都不了解」。