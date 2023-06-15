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杭州外賣小哥躍下15米橋救人 網：這得多大勇氣

中國新聞組／北京15日電
彭清林說，因為並不清楚江水有多深，自己也曾有過片刻猶豫。(取材自新民周刊)
彭清林說，因為並不清楚江水有多深，自己也曾有過片刻猶豫。(取材自新民周刊)

橫跨錢塘江的杭州西興大橋13日發生輕生事件，一女子從15米高的橋面躍下，路過的外賣小哥從橋上跳下錢塘江，與民警合力將女子救起。「跳橋」救人視頻曝光後，網民直呼：「這要多大勇氣！」美團更為31歲的他申請免費上大學的名額。

來源：YouTube

上游新聞、新民周刊報導，13日中午1時左右，杭州警方接到報警西興大橋有人跳江。一名女子從橋上跳下在江面掙扎，很快不見了身影。

外賣小哥為了救輕生女子，從15米高的橋上躍下。(視頻截圖)
外賣小哥為了救輕生女子，從15米高的橋上躍下。(視頻截圖)

沒多久，一名黑衣男子翻過橋上圍欄，雙手抓著圍欄，雖然說著「有點高」，還是毫不猶豫跳了下去。13時13分39秒，他將落水女子先拉到橋墩，讓她抓住橋墩鐵欄杆，此時，已經在江面救援的民警拋開救生圈，男子抓住救生圈後，遞給落水女子，隨後民警和男子成功將女子救上了岸。

監控視頻顯示，當時錢塘江正在漲潮期，西興大橋橋面，距離江面至少有15米，驚險的視頻曝光後，網民直呼：「這樣跳下去要有多大的勇氣。」

據了解，救人男子彭清林，今年31歲，湖南人，來杭州打工一年多，當時他在跑個閃送單，正騎著電動車駛上西興大橋，沒想到在大橋中間堵上了。「當時看著水流比較急，有點慫，但還是救人要緊。」彭清林說，看到人救上來了，他就游回岸邊。

外賣小哥救人視頻網上熱傳後，40多萬網友點讚稱讚他是「平民英雄」、「真男人」。杭州市公安局予其一等治安榮譽獎章；杭州市見義勇為基金會授「見義勇為」榮譽稱號，獎金3萬元人民幣（約4193美元）。同時，美團外賣授彭清林「先鋒騎手」稱號和5萬元人民幣獎勵外，也為他申請到免費上大學的名額。

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