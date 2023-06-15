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另類慶生 湖南9旬婦坐棺體驗葬禮 知情人：當地習俗

中國新聞組／北京15日電
老太太坐棺過生日，眾多村民抬棺護送。(視頻截圖)
老太太坐棺過生日，眾多村民抬棺護送。(視頻截圖)

湖南常德桃源漆河鎮一名94歲老婦近日過生日，慶祝方式竟是花10萬元找人抬棺體驗葬禮，引發關注。知情人稱，老婦沒有兒女，過生日坐棺是當地習俗。

來源：YouTube

大象新聞報導，當天有上千人參加，從網上影片可看見，現場掛起紅底黃字橫額，穿和尚服的男子吹嗩吶，穿白色制服的女子吹喇叭，另一邊有多名大漢扶老婦坐入棺內；老婦坐入棺木內後蓋上紅色毛毯，然後眾人合力將棺木抬起遊行

當天眾人手捧花，穿著正式，沿道路走了約300公尺，讓老婦體驗葬禮；到老婦的住所後將棺木放下，老婦坐在棺木上接受生日祝福。儀式中大家都面露笑容，像辦喜事一樣，場面十分熱鬧。

這場生日花費近10萬元，老人很滿意，村民們也很熱情。報導指出，這是老人第二次辦這個活動，上次五年前花了8萬元。

這場生日活動引發不少關注，有人覺得觸楣頭，有人覺得是當地的習俗，值得尊重。據了解，坐棺過生日是一種民俗，人們將棺材作為壽材，在棺材上坐臥或睡覺，以此祈求健康長壽。這種習俗在中國農村地區比較普遍，尤其是在一些偏遠地區。

對此，有網友表示「居然還有這麽奇葩的風俗」、「我也想體驗，畢竟死了沒體驗」、「人家90多歲了，自己願意就行，管你怎麽覺得」，也有人不以為然「這才需要移風易俗吧」、「為什麼要體驗兩次」。

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