雲南雪山景區沿路建牆擋景 想看須到觀景平台付費

金沙江大灣觀景台附近的214國道旁修了圍牆。（視頻截圖）

有旅遊博主近日發布視頻稱，位於雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台附近的214國道旁，修建著圍牆，遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能交門票後前往景區修建的觀景平台遊覽。214國道途經的飛來寺觀景平台附近也有類似情況。

2023年3月1日，雲南迪慶，梅里雪山。（取材自澎湃新聞/視覺中國）

當地文化和旅遊局工作人員表示，圍牆是為了扶持村民而建，景區收益會反哺給村民，景區也為當地提供了就業 崗位。對於「圍牆」拆除與否，要看政府對景區建設的規畫要求，「這是一個逐步實施的、階段性的任務」。

紅星新聞報導，旅遊局工作人員說，由於當地屬於邊疆地區，經濟條件不好，為了扶持村民，委託德欽梅里雪山國家公園開發經營有限公司對景點進行日常經營和維護。公司與當地村委會簽訂合同，把旅遊收益作為「旅遊反哺」資金發放給村民。隨著旅遊環境日益發展，景點可能會「擴大化」，慢慢取消（圍擋），將來遊客或無須前往觀景平台付費即可賞景。

天眼查顯示，德欽梅里雪山國家公園開發經營有限公司成立於2009年，是雲南省康旅控股集團成員。該公司辦公室工作人員表示，金沙江大灣景區觀景台、霧濃頂觀景台和飛來寺觀景台由當地政府建設完成後，於2009年移交給公司經營管理。

工作人員說，公司給村民發放的「旅遊反哺」資金，具體數額根據公司與村委會簽署協議來定，有的一年一結，有的一年兩結。此外，公司還幫助當地完善了基礎設施建設，修建了公路和棧道等，提供了就業崗位。

據迪慶日報2020年9月報導，德欽縣的景區在經營管理中實行「企業反哺社區」制度，僅梅里雪山國家公園每年向社區反哺資金達600萬元人民幣（約83.6萬美元），極大地促進了農村產業結構調整，提高了農民生活質量和生活水平。