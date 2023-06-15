iPhone 15試產…富士康獎金8000仍難招工 要2400人來260

鄭州富士康正在試產iPhone15系列，要招聘一批工人進廠。（取材自時代周報／視覺中國圖）

距離iPhone 15系列發布還有三個月，富士康工人們已忙碌了起來。不過，鄭州 富士康正在試產iPhone15系列，要招聘一批工人進廠，但進展不如人意。據了解，富士康員工獎金最高開到8000元（人民幣，下同），但仍遠未滿足人力需求。

時代財經報導，鄭州富士康綜保區IPEG事業群主要從事蘋果手機 的製造、加工，日前發布高額獎金招聘通知，求職者自主報名可獲得7500元獎金，通過內部推薦進廠獎金是7000元，如果是離職返崗提前預約，獎金數額則為8000元。據了解，此次招工的獎金額度是鄭州富士康今年3月以來最高水平。

富士康招聘平台「i聘」顯示，此次招聘需求人數為2400人，6月5日開招，但截至6月13日14時，僅有260個人報名，截止時間是6月30日。另外，鄭州富士康綜保區需要1000名見習生，截至6月13日14時僅100人報名。

有工人指出，8000元平攤到半年，每個月獎金就1000多元，而大部分人傾向於選擇三個月工期，「三個月幹完走人」。

一位前富士康工人表示，現在工價較低，準備9月再進廠。另一位離職工人則表示，他在富士康工作多年，去年10月離職，如今即便返崗也拿不回原來的崗位和職級，而且富士康淡季收入太少，所以不打算再進廠。

有工人分析，招工不順主要是因為獎金發放時間太晚。按照慣例，富士康將在旺季結束時，即11月一次性發放獎金，相當於要工作半年才能拿到。