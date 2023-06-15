追求高利息…「存款特種兵」長途跋涉、跨城存錢

上海江蘇銀行儲蓄3年利率3.5%，吸引大量民眾從外地趕來存款。（取材自小紅書）

中國經濟趨緩、消費力道減弱，加上寬鬆的貨幣 政策連帶使得存款利息降低。不少想存錢的民眾四處打聽，哪間銀行的利息比較好，長途跋涉也要把錢存進去，成了「存款特種兵」。

中央社報導，4月開始，中國經濟走勢逐漸趨於緩和，多項宏觀數據也不如預期，通貨緊縮的壓力增大。雖然官方祭出多項措施刺激消費，盼能帶動經濟成長，然而結果不如預期，比起花錢，更多人願意存錢。

在存錢變為顯學的情況之下，「存款特種兵」成了一種全新的現象。這些民眾多方比較中國各地的銀行存款利率 ，然後搭乘高鐵或是其他交通工具，長途跋涉到別的城市，只為了存款。

造成「存款特種兵」主要有三個因素，首先，不同地區的市場利率自律定價機制商定的存款上浮幅度、上限可能有所不同；其次，不同地區存款市場供求關係有所不同，客戶投資偏好和儲蓄習慣不同，影響存款利率定價；最後，同一家銀行的不同分支機構，資產負債情況、市場競爭策略存在差異，對存款需求和定價自然不完全一致。

一名「存款特種兵」時常會在網上搜尋與交流各地銀行利率的資訊，例如「江蘇銀行在江蘇的利率比上海低，去上海存比較划算」、「有一些城商行和農商行的利率不輸江蘇銀行」、「有的銀行存款就送油、送米，還能安排物流送貨到府」。

對於「存款特種兵」，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林分析，跨城存款的儲戶是理性選擇，「利率是貨幣的價格，經濟學上有個一價定律，兩地沒有資金流動障礙，資金供給自然流向價格高的地方。」

可是，隨著各大銀行紛紛降息 ，「存款特種兵」也不香了。中國存款利率正在邁入「2%時代」，六大國有銀行紛紛將活期存款掛牌利率從此前的0.25%下調至0.2%。

對儲戶而言，降息之後錢無法在銀行「躺贏」了，他們的存款利息收入正變得越來越單薄。