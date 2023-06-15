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真的會回覆 武漢高校校長公布手機號收到2萬條學生短信

中國新聞組／北京15日電
孔建益在畢業典禮上說，每條短信都是他回的。(視頻截圖)
孔建益在畢業典禮上說，每條短信都是他回的。(視頻截圖)

「給他發短信真的有用。」武漢工商學院校長孔建益在畢業典禮的發言引發好評，原來是他自2021年向全校學生公布手機號以來，大概收到2萬條同學們的短信，相關視頻在網上走紅後，孔建益也被網友稱為「別人家的校長」。孔建益表示，雖然每一條短信都是自己回的，很辛苦、很累，「但是我也覺得值得。」

九派新聞報導，2021年9月，孔建益在新生開學典禮上公布手機號，表示同學們在學習、生活中有任何困難和問題，都可以給他發短信，每一條短信他都會回覆。當時他說，「作為校長，我也非常願意傾聽你們每個人的呼聲。大家可以給我發短信，你只要發短信，不管你署名不署名，我都會回覆。」

有學生來短信，「校長，早上起不來怎麼辦？」為了給同學們做好榜樣，從今年3月開始，只要沒有出差，只要在校園裡，每天早上他都堅持在校園裡跑步。

還有學生給他發短信，「校長，別人家校長給學生發燒雞，我也想要。」於是，校慶的時候，學校為1.8萬名在校師生員工免費送上一盒小龍蝦及雞腿飯，小龍蝦總數達到36萬隻。 

在學生們的建議下，考研自習室增加了、圖書館閉館時間延長了、校園裡面的花兒更多了……學校多名校領導和中層幹部也紛紛向全校學生公布了手機號碼。

孔建益稱，向全校學生公布手機號以來，他大概收到2萬條同學們的短信。

一位女大學生說，臨近放假時，她也給校長發短信，詢問能不能早點回去。校長回，「正在開會，部署明天就可以離校。」

一位計算機與自動化專業的學生稱，這個學期開學較晚，作為大三學生，學習任務緊，他發短信問校長能不能早點開學。校長回覆，「正在研究」，或許很多學生反映過類似問題，後來學校的開學時間果然提前了，「但是不多」。

一位金融學院的學生稱，其所在的寢室離樓道很近，洗衣機就安在樓道上，晚上很晚都在運作，「感覺很吵」。她試著給校長發了短信，校長第二天就給她回覆了，找了後勤部的人協調解決。

一位老師透露，孔校長不僅低調，還很務實。來到武漢工商學院半年後，就開始給本科生上課。這個學期，他給機械電子工程專業的大二學生上「機械原理」課，一共48課時，也就是每周4節課。除了兩次出差在外地時讓助理代課，其餘課都是自己上的。

學生給孔建益發的短信。(取材自九派新聞)
學生給孔建益發的短信。(取材自九派新聞)

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