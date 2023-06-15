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球王「被帶貨」？ 中國已有多項相關商標註冊

中國新聞組／北京15日電

阿根廷球員梅西14日現身淘寶直播間，不足15分鐘的互動時間裡，直播觀看量近250萬。儘管梅西並未帶貨，但直播間出現多家品牌的logo。球迷疑問「球王的盡頭也是帶貨」？據天眼查顯示，中國已有數百項梅西相關商標申請信息，而梅西本人也成功註冊多項商標。

澎湃新聞報導，14日下午3時左右，梅西現身遙望科技旗下的李宣卓淘寶直播間，開始前線上已有超150萬人蹲守。

直播過程中，直播間出現些許卡頓，話筒也傳出雜音。在端午節來臨之際，梅西也入鄉隨俗，收下了具有中國特色的香囊和甜鹹粽子。

雖然梅西沒有帶貨，但意外帶火淘寶同款。直播結束後，淘寶上梅西同款T恤、香囊、球鞋、馬黛茶等搜索量暴漲，衝上淘寶熱搜。從淘寶直播釋放的信息來看，除了梅西，球星恩佐、阿爾瓦雷斯也將現身淘寶直播間。

是誰把梅西帶入直播間？公開資料顯示，遙望科技前身是著名鞋業公司星期六鞋業，也是深圳A股第一家上市的中國女鞋企業。

數據顯示，遙望科技近年來的業績並不理想。或受梅西直播消息影響，遙望科技股價14日在盤中一度出現拉升，但最終收平。

電子商務交易技術國家工程實驗室研究員趙振營告訴北京商報，這一次梅西的直播，實際上也是遙望科技打出品牌的好機會。藉助梅西這個全球性的大IP，能夠幫助其建立起品牌化的口碑，進一步撬動資源。

另據天眼查App顯示，中國已有數百項「梅西」相關商標申請信息，除梅西外，還包括梅西先生、梅西比分、球王梅西、里奧梅西、梅西金靴等，其中部分商標已完成註冊。值得一提的是，梅西本人也在中國註冊了多項梅西商標，國際分類包括科學儀器、服裝鞋帽、健身器材、教育娛樂等。此外，梅西還成功註冊了LEO MESSI、MESSI等商標。

梅西 端午節 北京

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