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文化唱和 藝術大師黃永玉為表叔沈從文小說配插圖

中國新聞組／北京15日電
著名畫家黃永玉過世，享耆壽99歲。（微博照片）
著名畫家黃永玉過世，享耆壽99歲。（微博照片）

中國藝術大師黃永玉是現當代中國文化界具有影響力的藝術家，提到黃永玉就不能不提他的表叔——著名文學家沈從文。早在上世紀40年代，黃永玉就以沈從文的「邊城」為主題創作過木刻版畫。

來源：YouTube

據報導，黃永玉最敬愛的就是表叔：文學大家沈從文。沈從文曾在信中囑咐他：一、充滿愛去對待人民和土地；二、摔倒了，趕快爬起來往前走，莫欣賞摔倒的地方耽誤事，莫停下來哀歎；三、永遠地、永遠地擁抱自己的工作不放。

潮新聞報導，2015年6月，92歲高齡的黃永玉為新書「沈從文與我」簽售，沈從文的兩位公子沈龍朱、沈虎雛也到現場給表哥捧場。

簽售會上，黃永玉告訴大家，自己每周都看「非誠勿擾」，愛看年輕人。1957年黃永玉出版的插圖集「阿詩瑪」，題簽的是沈從文，用不大常見的隸書；1960年沈從文出版的專著「龍鳳藝術」，封面上的苗族婦女速寫是黃永玉專門畫的。這兩本書是兩代鳳凰人的文化唱和。 

2020年5月，黃永玉夫人張梅溪去世，享年98歲。黃永玉親手用毛筆寫訃告。黃、張的愛情始於1942年戰爭年代。張梅溪是將軍之女，愛上十八、九歲的木刻小夥黃永玉，決定跟他私奔。

1953年，聽從表叔沈從文的邀請，黃永玉帶著妻兒從香港來到北京，在中央美術學院教版畫。 

報導指出，黃、張的愛情持續了70多年。早年黃永玉在藝術上沒有名氣，兩人互相扶持。關在牛棚(文革羈押)時，黃永玉偷偷寫下長詩「老婆啊，不要哭」，他大膽對她說「一輩子只談一次戀愛、100年不變」。

邊城，黃永玉木刻作品。（取材自潮新聞）
邊城，黃永玉木刻作品。（取材自潮新聞）

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