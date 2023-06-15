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杭州亞運會倒數百日 世遺良渚古城採聖火

記者林宸誼／綜合報導
杭州亞運15日倒計時100天。圖為杭州黃龍體育中心場館群。（Getty Images）
杭州亞運15日倒計時100天。圖為杭州黃龍體育中心場館群。（Getty Images）

受新冠疫情影響，賽事延期一年的杭州亞運會，確定於今年9月23日開幕，其中電競、霹靂舞首次列入亞運會正式項目。15日將是杭州亞運會倒計時100天，浙江省府副省長李岩益表示，亞運會火種採集儀式15日在世界文化遺產良渚古城遺址舉行，還將發布亞運獎牌、亞運歌曲。

本報系聯合報報導，杭州亞組委副主席、中國國家體育總局副局長、中國奧委會副主席周進強14日在國新辦記者會指出，這屆亞運會確定了40個大項、61個分項，一共483個小項的項目設置。項目包括了絕大部分的奧運會項目，像田徑、游泳這些奧運大項等。

同時新增電競、霹靂舞列入亞運會正式項目。預計將有全亞洲1萬2000多名運動員、5000名隨隊官員、4700名技術官員、1萬2000多名媒體記者以及數百萬名觀眾參與杭州亞運，賽事規模將創新高。

周進強介紹，包括北韓在內的亞洲45個國家奧會全部報名參賽，比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州六個賽區舉辦。目前56個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能，亞運村和五個亞運分村準備就緒。

周進強表示，國家體育總局正展開中國體育代表團組團工作，屆時將有900多名、代表中國最高水平的選手參賽。杭州亞運會是中國體育健兒的主場，同時是備戰2024年巴黎奧運會的階段性檢驗，將全力爭創佳績。

杭州亞運會「智慧亞運一站通」平台已於2021年正式上線，全球用戶可以透過「智慧亞運一站通」平台註冊成為亞運數位火炬手，參與線上火炬傳遞。

奧運 疫情 北韓

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