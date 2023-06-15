創作「妖氣」兔年郵票 藝術大師黃永玉 99歲傳奇落幕

藝術大師黃永玉6月13日逝世，享耆壽99歲。（中新社）

中國藝術大師黃永玉13日凌晨3時43分因病逝世，享耆壽99歲。黃永玉擅長版畫，主攻國畫，在雕塑 、文學、建築、郵票設計等方面亦有作品，即使高齡仍創作不輟，中國郵政 今年推出的兔年生肖郵票，即出自他手，在藝壇有「一代鬼才」、「老頑童」稱號。著名作家沈從文是其表叔，黃永玉曾為沈從文的小說配插圖，出版「沈從文與我」。

來源：YouTube

本報系聯合報報導，黃永玉筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子。祖籍湖南省鳳凰縣城，土家族人。中國國家畫院院士，中央美術學院教授，曾任中央美院版畫系主任、中國美術家協會副主席。

黃永玉創作的「癸卯年」特種郵票，雖被部分網友形容「有妖氣」，卻廣受歡迎。（取材自潮新聞）

綜合央視新聞、中央社報導，黃永玉的子女昨日發出訃告指，黃永玉在遺囑中表示，「待我離去之後，請將我的遺體進行火化。火化之後，不取回骨灰」，「希望我的骨灰作為肥料，回到大自然去」。其子女也尊重黃永玉意願，將不會舉行任何追悼儀式。

另據香港文匯報報導，黃永玉99歲人生傳奇跌宕，但永遠高歌向前、坦蕩無畏，他在晚年受訪時的格言——「人只要笑，就沒有輸」，堪稱其曠達處事態度的真實寫照。

魯迅與木刻青年。黃永玉木刻作品。（取材自潮新聞）

聯合報報導，黃永玉小時家境貧困，自學美術、文學，詩書畫俱佳，其代表作包括木刻作品「春潮」、「阿詩瑪」曾轟動中國畫壇。還有水墨畫作品「墨荷」、「天問」，毛主席紀念堂巨幅壁畫「祖國大地」等。此外，他設計的生肖郵票開山之作——庚申年猴以及「酒鬼酒」酒瓶等，深受大眾喜愛。

但因其特立獨行、敢怒敢言，在文革期間被「四人幫」指控為反動學術權威，遭受批鬥，並因一幅「睜一隻眼閉一隻眼」的「貓頭鷹」遭江青點名，被遣送回家鄉鳳凰，直至「四人幫」垮台後才回到北京 。

文革後，黃永玉恢復創作，推出一系列水墨名作。他在1980年「猴年」繪製的中國第一套生肖郵票，是當前最昂貴的生肖郵票。2013年拍出的「田家梅」則是他迄今拍賣價格最高的畫作。