多所高校學士服變革 棄西式添濃濃中國元素

北京科技大學新版學位服。（取材自微信）

黑白色系的高校學士服今年將迎來新改變。中國多所高校宣布了一系列嶄新設計的畢業服，外型跟西方傳統畢業服大相逕庭。除了濃濃中國元素外，還融入各校校徽、色系。以人民大學學士服為例，門襟嵌入金色裝飾織帶、披肩、袖口繡製了延河水、玉蘭花等圖案，連學士帽上都掛有玉飾及中國結。

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中國青年報報導，今年，北京 科技大學學士、碩士、博士學位服分別以黑色、藍色、紅色為底色，袖口以長城、校徽鼎、「求實鼎新」作為紋樣，胸前的徽章上以立體刺繡的形式繡上北科大校徽。垂布上的圖案融合了貝殼、銀杏、齒輪等元素，承載著北科學子的校園記憶，也寄予每一位畢業學子在未來的路上保持熱愛、奔赴山海。

北京科技大學新版學位服。（取材自微信）

青島大學學位服遵循國際學位服的禮儀規範，希望在延續民族文化的基礎上彰顯青島地域特色和青大風采，學位袍主色選擇青島大學的標誌色「青大藍」及「青大紅」，學位袍的設計取自於海洋色彩，象徵青島的海洋地域特色。區分學士、碩士、博士不同學術層次的藍色，隨著學位層次的提高由淺及深，寓意學術研究精進深入。

北京交通大學學位服左胸前採用金黃色線繡製校徽，袖口圖案將學校南門「知行」校訓及流動的線條相結合，象徵著畢業生們躊躇滿志地入校，如今帶著國之棟梁的期許啟程。垂布設計結合學校校園特色，以北京交大藍為底色，以北京交大特色「小紅果」作為主體花紋圖案，通過飾邊區分學科大類，文、工、理學科顏色分別為粉色、黃色和灰色。

中國人民大學新版學位服。（取材自微信）

中國人民大學新版學位服邀請北京服裝學院專業團隊參與設計而成，融入更多人大色彩和人大元素。門襟選用織錦面料，圖案從上而下分別選用建校年份「1937」字樣及建校後不同時期的主建築，融入學校歷史變遷和文化傳承，體現紀念和賡續意義。門襟兩側嵌入金色裝飾織帶，層次更加分明；中間採用雙向玉蘭花頭拉鏈，穿著更方便。學位綬帶兩側印有「中國人民大學」和「RUC」字樣。

人民大學博士服細節，充滿中國元素。(取材自新京報)

學校為每位畢業生定製了一枚專屬的紀念徽章，徽章為紅底金字，邊緣按學士、碩士、博士分別使用黑色、藍色、紅色的刺繡封邊。徽章上方的玉蘭花生動團簇著人大校徽，下方的金屬牌刻印著每位畢業生的學號、姓名，意味著專屬於每一位人大畢業生的光彩和榮耀。