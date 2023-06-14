我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

多所高校學士服變革 棄西式添濃濃中國元素

中國新聞組／北京14日電
北京科技大學新版學位服。（取材自微信）
北京科技大學新版學位服。（取材自微信）

黑白色系的高校學士服今年將迎來新改變。中國多所高校宣布了一系列嶄新設計的畢業服，外型跟西方傳統畢業服大相逕庭。除了濃濃中國元素外，還融入各校校徽、色系。以人民大學學士服為例，門襟嵌入金色裝飾織帶、披肩、袖口繡製了延河水、玉蘭花等圖案，連學士帽上都掛有玉飾及中國結。

來源：YouTube

中國青年報報導，今年，北京科技大學學士、碩士、博士學位服分別以黑色、藍色、紅色為底色，袖口以長城、校徽鼎、「求實鼎新」作為紋樣，胸前的徽章上以立體刺繡的形式繡上北科大校徽。垂布上的圖案融合了貝殼、銀杏、齒輪等元素，承載著北科學子的校園記憶，也寄予每一位畢業學子在未來的路上保持熱愛、奔赴山海。

北京科技大學新版學位服。（取材自微信）
北京科技大學新版學位服。（取材自微信）

青島大學學位服遵循國際學位服的禮儀規範，希望在延續民族文化的基礎上彰顯青島地域特色和青大風采，學位袍主色選擇青島大學的標誌色「青大藍」及「青大紅」，學位袍的設計取自於海洋色彩，象徵青島的海洋地域特色。區分學士、碩士、博士不同學術層次的藍色，隨著學位層次的提高由淺及深，寓意學術研究精進深入。

北京交通大學學位服左胸前採用金黃色線繡製校徽，袖口圖案將學校南門「知行」校訓及流動的線條相結合，象徵著畢業生們躊躇滿志地入校，如今帶著國之棟梁的期許啟程。垂布設計結合學校校園特色，以北京交大藍為底色，以北京交大特色「小紅果」作為主體花紋圖案，通過飾邊區分學科大類，文、工、理學科顏色分別為粉色、黃色和灰色。

中國人民大學新版學位服。（取材自微信）
中國人民大學新版學位服。（取材自微信）

中國人民大學新版學位服邀請北京服裝學院專業團隊參與設計而成，融入更多人大色彩和人大元素。門襟選用織錦面料，圖案從上而下分別選用建校年份「1937」字樣及建校後不同時期的主建築，融入學校歷史變遷和文化傳承，體現紀念和賡續意義。門襟兩側嵌入金色裝飾織帶，層次更加分明；中間採用雙向玉蘭花頭拉鏈，穿著更方便。學位綬帶兩側印有「中國人民大學」和「RUC」字樣。

人民大學博士服細節，充滿中國元素。(取材自新京報)
人民大學博士服細節，充滿中國元素。(取材自新京報)

學校為每位畢業生定製了一枚專屬的紀念徽章，徽章為紅底金字，邊緣按學士、碩士、博士分別使用黑色、藍色、紅色的刺繡封邊。徽章上方的玉蘭花生動團簇著人大校徽，下方的金屬牌刻印著每位畢業生的學號、姓名，意味著專屬於每一位人大畢業生的光彩和榮耀。

北京

上一則

媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

下一則

電商拚618購物節 價格戰史上最慘烈

延伸閱讀

末代畢典 環球創辦人：為辦學已一無所有

末代畢典 環球創辦人：為辦學已一無所有
馬州黎明中校歡送畢業生 16人同窗15年離情依依

馬州黎明中校歡送畢業生 16人同窗15年離情依依
中正大學女生遭副教授性騷 千字文控訴

中正大學女生遭副教授性騷 千字文控訴
費利蒙中文學校畢業典禮 溫馨感人

費利蒙中文學校畢業典禮 溫馨感人

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高