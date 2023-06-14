我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

塗層上過火星…哈工大錄取通知 宇宙級浪漫

中國新聞組／北京14日電
哈工大2023年高考錄取通知書。(取材自哈爾濱新聞網)
哈工大2023年高考錄取通知書。(取材自哈爾濱新聞網)

哈爾濱工業大學日前公布了以「傳承」為主題、攜「宇宙級的浪漫」的2023年高考錄取通知書，書上的書籤使用能登上火星的超級塗層。

澎湃新聞報導，哈工大指出，錄取通知書上由哈工大空間表面化學工程與防護技術研究中心製作的「HIT」書籤，表面擁有一種特殊塗層，該塗層集抗輻照、低揮發、耐高低溫交變等性能於一體，能避免在深空極端環境下出現顏色褪化、塗層脫落等問題，被應用在「天問一號」火星探測器展示的五星紅旗，和著陸平台搭載的北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物圖案上。

今年的高考錄取通知書外輪廓以數字化和像素化為表現方式，通知書上的像素化圖案還是一組數字密碼，用手機掃碼進入AR小程序，就能發現隱藏的驚喜。

校方表示，學校將這項探索太空的技術送給每位選擇哈工大的學子，希望學子們在未來的求學路上無論遇到什麼樣的困難，都能堅守心中的理想和信念，傳承踐行哈工大校訓和精神。

近年來，多所高校各顯神通，紛紛祭出花式錄取通知書。例如，南開大學在通知書中，附送了兩粒來自浙江嘉興的蓮花種子；陝師大連續十餘年邀請老教授手寫錄取通知書，打動諸多網友；清華逐年升級製作工藝，立體校門越發精美；南航獨家定制了飛行器徽章盲盒，羨煞眾人。

哈工大2023年高考錄取通知書，書上的書籤使用能登上火星的超級塗層。(取材自哈爾...
哈工大2023年高考錄取通知書，書上的書籤使用能登上火星的超級塗層。(取材自哈爾濱新聞網)

火星 高考 北京冬奧

上一則

媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

下一則

電商拚618購物節 價格戰史上最慘烈

延伸閱讀

媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網
富樂頓教授陳君儀 談元宇宙隱私、數據收集問題

富樂頓教授陳君儀 談元宇宙隱私、數據收集問題
亮相員工大會 查克柏格疫後首現身

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身
中國科學家發現最古老恆星遺跡 130多億年前就存在

中國科學家發現最古老恆星遺跡 130多億年前就存在

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高