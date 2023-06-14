塗層上過火星…哈工大錄取通知 宇宙級浪漫

哈工大2023年高考錄取通知書。(取材自哈爾濱新聞網)

哈爾濱工業大學日前公布了以「傳承」為主題、攜「宇宙級的浪漫」的2023年高考 錄取通知書，書上的書籤使用能登上火星 的超級塗層。

澎湃新聞報導，哈工大指出，錄取通知書上由哈工大空間表面化學工程與防護技術研究中心製作的「HIT」書籤，表面擁有一種特殊塗層，該塗層集抗輻照、低揮發、耐高低溫交變等性能於一體，能避免在深空極端環境下出現顏色褪化、塗層脫落等問題，被應用在「天問一號」火星探測器展示的五星紅旗，和著陸平台搭載的北京冬奧 會和冬殘奧會吉祥物圖案上。

今年的高考錄取通知書外輪廓以數字化和像素化為表現方式，通知書上的像素化圖案還是一組數字密碼，用手機掃碼進入AR小程序，就能發現隱藏的驚喜。

校方表示，學校將這項探索太空的技術送給每位選擇哈工大的學子，希望學子們在未來的求學路上無論遇到什麼樣的困難，都能堅守心中的理想和信念，傳承踐行哈工大校訓和精神。