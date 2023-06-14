貴州「村BA」冠軍 喜獲拖拉機、大鵝…網：獎品真接地氣

冠軍獎品拖拉機。（視頻截圖）

貴州安順「村BA」總冠軍戰在火爆歡呼聲中落幕，紫雲縣以91：76的比分戰勝西秀區，捧回總冠軍獎杯。在最歡樂的頒獎時間裡，紫雲縣喜提拖拉機、大鵝、臘肉的獎品大滿貫，扛著鮮活扭動的大鵝，球員們都笑開了。知名男籃球員巴特爾也鼓勵球員，「要好好打球，才能多贏幾隻大鵝回家」。

來源：YouTube

光明網報導，6月11日晚上，貴州安順小寨村的文體廣場歡呼聲不斷，「村BA」總冠軍賽 在此上演。比賽最後30秒，紫雲縣突破防守，再進一球，以91：76戰勝西秀區，捧回「村BA」總冠軍獎杯。當晚的三、四名比賽，大西橋鎮以70：66險勝鎮寧縣，奪得季軍榮譽。

四個多小時的比賽中，現場觀眾熱情不減，吶喊加油聲不斷。中間還有當地藝術團、本地大媽帶來花式歌舞表演、廣場舞等節目，不斷點燃現場氛圍。

球員們高興的扛著大鵝。（視頻截圖）

現場氣氛熱鬧，線上觀眾也在短視頻平台直播間內同步關注著精采賽事。「村BA」直播不僅涵蓋了多機位、多角度的賽場呈現，更採用了「黑科技」子彈時間，以30部高速攝像機陣列，結合3D重建技術，呈現360度無死角精采定格，讓直播用戶也能享受沈浸式觀賽體驗。

「村BA」築夢大使、著名籃球名宿巴特爾也到現場觀賽，為球員們加油。巴特爾的到來讓現場的氛圍更加火熱，他也和觀眾熱情互動，還「手動」助力貴州小球員扣籃，展現村BA「為熱愛上投」的賽事精神。

最後，比賽前三名出爐，獲獎隊伍收到了倍具當地特色的獎品：季軍大西橋鎮領到了大鵝、亞軍西秀區扛回了幾擔子臘肉、冠軍紫雲縣則喜提拖拉機、大鵝、臘肉的獎品大滿貫。

看到「村BA」熱鬧滾滾落幕，有網友說，「村BA的獎品果然很接地氣」、「獎品真的太實用啦，老鄉們下次還要參加」，還有人說，「我們村BA的禮物是鹽焗雞和火腿，拿著拍照可酷炫」。