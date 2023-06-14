因疫關閉3年…天安門城樓開放 預約要拚手速

因新冠疫情暫停開放三年之久的天安門城樓，13日起恢復對外開放。（新華社）

因新冠疫情 暫停開放三年之久的天安門 城樓，13日起恢復對外開放。首批成功預約的幸運兒當日下午登上城樓，親身感受這座著名建築歷久彌新的宏偉氣勢，撫欄遠眺北京 的天際線風景。

香港文匯報報導，開方當天，首批遊客被通知中午12點半入場。遊客登上天安門城樓後，可參觀城樓內部大廳，以及正在展出的「天安門百年回顧」展覽，從中了解天安門沿革和曾在此舉行的重要活動。

「這是我第一次來北京，沒想到遇到三年來天安門城樓恢復開放，特別幸運！」來自四川眉山市的陳學良已經78歲，中國共產黨百年華誕之際還榮獲「光榮在黨50年」紀念章。當年他在電視上全程觀看70年國慶慶典和大閱兵，心情非常激動，沒想到幾年後在孫子陪伴下和老伴來京旅遊時，有機會親身登上天安門城樓參觀。

成都的初三學生孫小梅在中考後和媽媽來北京遊玩，看到天安門城樓重新對外開放的消息，立刻去公眾號註冊預約，「真的是拚手速，很快一周的名額都沒了，我們約到了第一天」，她在城樓上看到天安門城樓的歷史沿革及首都北京的美麗風景，希望三年後能考上北京的高校。

北京天安門城樓經常因各種原因暫停開放。2018年6月，天安門城樓及城台進行大規模修繕，天安門城樓暫停開放至第二年的4月。

2021年北京因中共建黨百年在天安門廣場舉行大規模活動，天安門廣場和天安門城樓也一度暫停開放。