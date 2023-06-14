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電商拚618購物節 價格戰史上最慘烈

中國新聞組／北京14日電
近百萬商家打出的618淘寶好價。（取材自封面新聞）
近百萬商家打出的618淘寶好價。（取材自封面新聞）

因為經濟形勢不佳，中國電商巨頭們在今年618購物節期間展開史上最激烈的價格戰，直接拿出補貼與低價拚搏。但價格戰能否奏效，關鍵仍在於消費者的信心與意願。

綜合金融界、極客網等媒體報導，京東、唯品會等電商平台5月23日啟動618購物節預售以來，這場號稱「史上最卷」的618年中大促銷，已進入倒數階段。

與往年不同的是，中國各大電商平台今年618都把重點放在補貼和低價上，直接公布補貼金額和優惠力度，而不再透過各種有趣的互動遊戲來吸引消費者。

三大電商平台當中，淘寶天貓CEO戴珊在618啟動會表示，淘寶天貓將在使用者規模和使用者發展上進行歷史性的巨大投入。

京東也祭出100億元（人民幣，下同）補貼推出近萬款商品。京東零售CEO辛利軍在啟動會上喊出：「今年的京東618會是全行業投入力度最大的一次618」。

此外，拼多多也在5月30日啟動了「618開門紅」活動，並承諾投入50億元的優惠券，打造史上最實惠的618大促銷。

報導指出，電商平台之所以不約而同喊出「史上最大」，是因為低價策略十分有效，主打實惠的拼多多今年第一季實現58%的增長。這給其它平台帶來不少壓力。

此外，中國多家銀行也試圖抓住618消費回暖期，聯合電商平台推出支付滿減、積分加倍與分期付款優惠等多項活動。

報導指出，今年的618價格戰被譽為史上最激烈的一次，各大電商巨頭紛紛推出各種優惠措施和活動，以吸引消費者的關注和購買意願。補貼納入更多商品、全場直降、滿減優惠券等策略成為重要亮點。

報導提到，儘管短期內618大促銷對消費市場有一定提振作用，但長期來看，消費信心和意願仍需進一步加強。

電商 拼多多 CEO

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