25歲湖南女孩 帶罹癌爺爺2個月玩遍中國5省

25歲湖南女孩帶著患癌爺爺去旅行。(取材自封面新聞)

環遊中國是很多人的夢想；今年3月起，湖南張家界25歲女生小于，陪著患有癌症 的爺爺環遊中國，爺孫兩個多月遊歷了景德鎮、婺源、黃山等著名景點，小于還把自己和爺爺的旅行經歷發布在網路上，獲得許多網友點讚。

封面新聞報導，小于和爺爺目前已經回到湖南的家，小于說，6月下旬準備再次帶爺爺開啟新旅程，自駕 完成爺爺環遊中國的夢想。

小于從小由爺爺奶奶帶大，感情深厚。2018年12月，小于的媽媽突然去世，兩個月後奶奶重病昏迷不醒，不久之後也撒手人寰，10月份爺爺又確診了癌症，一連串的打擊讓小于相當難過，「那是人生中最黑暗的時刻」，當時小于才剛大學畢業，面對一連串打擊，最終她確診為中度抑鬱。

小于說，會想要帶著爺爺環遊中國，是因為爺爺一直喜歡旅行，今年爺爺的病情終於好轉起來，加上小于已經辭職，是個適合旅行的好時機。

據報導，爺孫倆3月19日從湖南出發，去了江西、浙江、上海、江蘇和安徽五個省分，最後又回到湖南。為期兩個月的旅行，小于和爺爺總共花費約10萬元人民幣。為了讓爺爺享受這趟旅行，她在過程中的吃住行都盡量安排在能力範圍內最好的，為了讓爺爺有更舒適的旅行體驗，小于在出發前就先把每一站的攻略準備齊全，能不讓爺爺走路的地方就不走路，住宿也是以舒適為主，讓爺爺玩得開心更重要。

25歲湖南女孩帶著患癌爺爺去旅行。(取材自封面新聞)

小于也把自己和爺爺的遊玩經歷都記錄下來。小于笑稱，自己的這兩個月幾乎是「特種兵式的旅遊」，要開車、要做攻略，還要拍視頻剪視頻。

報導說，小于和爺爺在旅行過程中收穫許多溫暖，爺爺今年86歲了，去旅遊景點遇上排隊，總會有好心人讓他們優先；小于和爺爺的故事發布在網路上後，無數網友被他們「相互治癒」的經歷感動。小于說，經歷過漫長而痛苦的黑夜，爺爺成了她唯一的親人，她現在只想珍惜和爺爺在一起的時光，好好地活在當下。接下來，小于計畫著6月下旬帶著爺爺再次出發，自駕「318」。