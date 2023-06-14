媽媽是環衛工人 河北高考場外 母子相擁感動全網

高考場外母子感動全網。（取材自央視新聞微信公號）

近日有一則影片感動無數網友，河北定州有一名母親考場外等待兒子，兩人見面後相擁流淚，不少網友稱這位媽媽為「最美媽媽」，而她其實是一名環衛工人，工作結束後到兒子參加考試的考場外，想看一看正在參加高考的兒子。

央視新聞微信 公號報導，任紅娟是定州市的環衛工人，她的兒子任旭明就讀一所封閉式學校，所以任紅娟已經十幾天沒見到兒子。任紅娟太想見兒子，工作結束後就到考場，但因為兒子沒有手機 ，她也不確定能否見到兒子。

任旭明家裡有一面「獎狀牆」。（取材自央視新聞微信公號）

隨著英語考試交卷鈴聲響起，很多考生開始往外走，任紅娟在人流中一眼就看見兒子，任旭明也看到母親，激動地跑過去抱了一下母親，看到母親流淚，任旭明也忍不住流下淚水。任紅娟說：「我看見你高興」，邊說邊把手裡的水遞給兒子。

據報導，今年52歲的任紅娟做環衛工已經5年，她的丈夫在建築工地打零工，夫妻倆靠著勤勞工 作，把兩個兒子撫養長大。他們的大兒子已大學畢業，在定州上班。任旭明說，「母親平時工作很辛苦，抽空來看我不容易，當時看到她心裡特別激動。」

任旭明為了回報父母的養育之恩，他加倍努力地學習。在任旭明家的牆上，貼滿中學時的獎狀：成績優秀獎、學習標兵……。任紅娟表示，兒子在生活上也很懂事，「以前放假在家的時候，他都會提前把飯煮好，讓我下班回來能多休息會兒。高三他每個月回來一次，我們上著班什麼都顧不上，家務也是他幫著做。孩子長大了，也知道心疼我們了。」