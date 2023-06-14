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球王梅西上淘寶 史上首遭動用120保安直播

中國新聞組／北京14日電
梅西與球隊在北京國家體育場練球。（路透）
梅西與球隊在北京國家體育場練球。（路透）

前往中國參加15日阿根廷與澳洲友誼賽的「球王」梅西，14日亮相淘寶主播李宣卓的直播間，但不會參加任何形式的商業帶貨行為，這也將成為此次梅西中國行中，唯一與粉絲互動的機會。另有媒體報導，友誼賽選在15日舉行不是偶然，當天是中國國家主席習近平的生日，梅西等於為習近平送上生日禮。 

綜合中媒報導，李宣卓是中國上市公司遙望科技旗下的主播，遙望科技被稱為「直播電商第一股」。

李宣卓表示，「先給大家闢謠，最近很多假新聞、假消息，說梅西會參加一些商業形式的直播帶貨行為。我跟他們的經紀團隊開過會之後，據我了解到的消息，梅西這次中國行不會參加任何形式的商業帶貨行為，我這次也是作為自媒體人，去簡單做一個小小的採訪。」

日前，梅西抵達北京，應邀參加阿根廷與澳洲的友誼賽。粉絲擠滿了旅館外和體育館外，出於安全考慮，相關部門取消了梅西此行所有實體交流活動，包括球迷期待已久的見面會。

遙望科技董事長謝如棟日前在微博上表示，14日將在梅西居住的北京四季酒店大宴會廳進行直播，是第一次用上120個保安的直播。

另據「國際信札」引述The China Project報導說，梅西抵達中國，友誼賽選在6月15日絕不是偶然，那一天是中國國家主席習近平的生日；「習也許不會看到中國贏得世界盃的夢想成真，但至少在體育界有人希望中國國家主席能夠收到一份精美的生日禮物」。

據報導，梅西將於15日在已整修一新、可容納6.8萬人的北京工人體育場，參加阿根廷對澳洲的友誼賽。隨後他將前往雅加達，參加6月19日阿根廷對陣印尼的友誼賽。

梅西在車中向等候的中國球迷揮手。(美聯社)
梅西在車中向等候的中國球迷揮手。(美聯社)

梅西 北京 澳洲

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