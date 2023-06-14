小米被控違法 印度沒收48億資金 要求印籍人士任執行官

印度指小米印度分公司、公司負責人及三家銀行涉嫌違反「外匯管理法」，沒收約6.8億美元資金。圖為印度小米門市。（路透）

中國手機 品牌小米 集團被印度 官方以涉嫌違反「外匯管理法」，「向外國實體非法轉移資金」，並沒收小米資金48億人民幣（約6.7億美元），小米集團2022年經調整淨利潤為85億人民幣，這筆資金相當於小米去年淨利潤的57%。意味著小米去年一半多的淨利潤付之一炬。

綜合中媒報導，印度官方已向小米技術印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管，及花旗、匯豐、德意志等三家銀行發出通知，它們涉嫌在未進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費支付的境外匯款。

報導指出，資料顯示，印度中央執法局已從小米印度分行的銀行帳戶中凍結約48億元；這次通知代表著上述凍結資金將被正式沒收。

印度反洗錢執行局在去年5月指控小米及其旗下印度子公司，自2015年開始以「支付版權費」的名義向小米集團等三家海外實體匯款，「違反」印度的「外匯管理法」，因此扣押小米子公司約48億元資產。

而小米曾對此提出申訴，因為小米需要向美國晶片公司高通進口晶片，所以向高通等三家外國實體支付金額，而執法局扣押的數目中有超過84%是支付給高通公司的特許專利費。所以要求印度法院推翻這決定。不過，當地卡納塔克邦高等法院在今年4月21日駁回小米的要求。小米的處境也被業界視為中資進軍印度市場標誌性的「滑鐵盧」事件。

印度除繼沒收小米集團人民幣48億後，環球時報引述印度經濟日報13日報導，印度政府要求中國手機品牌小米、OPPO、realme和vivo等智慧手機製造商任命印度籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等職位。