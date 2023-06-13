古人考試也瘋狂 清朝「作弊衣」用老鼠鬍鬚抄4萬多字

古人考試作弊也瘋狂，清朝「作弊衣」現身，抄了4萬多字。(視頻截圖)

不同於現代電子科技手段，古人的作弊方式一樣很絕；有網友近日曬出上海嘉定博物館 收藏的一件清朝科舉考試，考生作弊時使用的「麻布坎肩夾帶衣」，上頭竟然用老鼠鬚這樣的小號筆，密密麻麻抄了4萬多字，引發網友驚嘆。

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快科技報導，有專家認為，這些字是由老鼠鬍鬚製成的毛筆寫成，經仔細辨認觀察，發現上面共有62篇八股文，總計4萬多字。

對此，網友們紛紛評論道：「有這功夫也背出來了」、「什麼作弊衣啊，這是狀元袍」、「找到答案，時間到了」、「有這才藝，還做啥弊」、「古人視力真好」。

事實上，古代科舉考試中的作弊方法有很多，除了用老鼠鬚繡在衣服上的方法，還有用鹽水、銀鹽、墨魚墨等隱形墨水在衣服或紙張上寫字，用蠟燭或汗水顯影的方法；還有人用饅頭、蠟燭、鞋墊、帽子、靴子、考籃等物品夾帶小抄的方法，請槍手、冒名頂替、賄賂考官等方法在古代也時有所聞。

據報導，當時朝廷也會出台防作弊的反制措施，像是糊名和謄錄，將考生的姓名和考卷隱藏起來，避免考官認人或通關節 ；也有洗澡和換衣服，讓考生在進入考場前洗去身上的隱形墨水或換掉藏有小抄的衣服。