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15元瓶裝礦泉水 標榜水齡16500年 專家：這不科學

中國新聞組／北京13日電
高鐵上花15元買到水齡為1萬6500年的礦泉水，引發熱議。（取材自上游新聞）
高鐵上花15元買到水齡為1萬6500年的礦泉水，引發熱議。（取材自上游新聞）

近日，上海一名女子在高鐵上花人民幣15元（約2.1美元）買了一瓶塑料瓶裝礦泉水，上面寫著「水齡16500±150年」，是不是喝到「骨董水」了？有人感覺沒毛病：「每一個水分子都是上古遺存，不管怎麼消殺也是這樣的，這麼寫確實沒毛病。」也有人提出質疑：「這是忽悠消費者。」

據2022年4月22日河北長城網視頻報導：「水也是有年齡的，放射性同位素就是水的年輪。其中，碳14法測量水的年齡範圍為1000到5萬年。水齡實驗有助於認識地下水的循環和更新能力，為可持續開發利用地下水提供重要參數指標。」

那麼，「每一滴水都來自1萬6500年前」的說法有何依據呢？上游新聞報導，珠峰冰川公司客服解釋：「這個數字是通過科學的手段專家組測算出來的，不是特別精準，大約是1萬6500年前。」

據報導，自然資源部中國地質調查局水環所的郭先生表示：「水的年齡有很多測試方法，碳14法是其中之一。水經過土壤入滲到含水層之間，這個過程有時候比較複雜。我們可以用碳14法測量，測出來的數字叫做水的表觀年齡，不是絕對年齡。因為水是流動的，在地層裡面的含水層可能很古老，如有年輕或年老的水補給，整個水的年齡情況就不一樣的，所以沒有一一對應關係。在檢測報告裡都有交代，就是為了防止有些人偷換概念。個人認為，拿著檢測報告就直接說水的年齡，是不科學的。」

對於企業宣傳的「水齡16500±150年，天然礦泉水」的說法，郭先生表示：「水喝得是否健康，跟所含微量元素有關。個人認為，健康水與水的年齡是兩碼事。水的年齡只能代表這是比較乾淨一點的水，沒有現在的一些工業污染。」

檢測 冰川

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