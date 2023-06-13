寧波網紅麵包 消保委暗訪 「插隊」也買不到

網紅麵包。（取材自每日經濟新聞）

浙江寧波近日有一網紅麵包店，每天大排長龍，有人烈日下排隊四、五小時，有人不惜花人民幣上百元差價，還有「黃牛」代購和排隊占位的情況。甚至有消保委暗訪，藉由黃牛「插隊」也沒買到產品。

每日經濟新聞報導，網紅輕奢烘焙品牌「B&C」寧波首店日前開業，開業當天生意火爆，消費者選購產品一度排隊四、五個小時。

6月9日，寧波市消保委組織6名消費體驗官對該店進行體驗，倡議大家理性消費。據報導，樓先生是寧波市消保委的一名體驗官，當天他花錢從「黃牛」那裡搞到了一個隊伍中靠前的位置。

據了解，在該烘焙品牌的店裡有一款名為「原創惠靈頓牛排牛角包」的產品，售價為58元（人民幣，下同，約8.1美元）一個，每人只能限購一個。樓先生即便是從「黃牛」手中買到了靠前的入店選購機會，也沒能在店裡買到這款麵包。

然而，另一組體驗官則在店外，從黃牛手中買到店內已銷售一空的「惠靈頓」麵包。一名黃牛說，「帶惠靈頓的350元，一套5個。不帶惠靈頓的280元，一套5個。我們賺七、八十塊錢差價。」

樓先生說，與他同行的體驗官向「黃牛」買了一套產品（包含2個西點與7個麵包），花了260元。不過，根據店內的價目表計算，一套9樣產品加起來只需要181元。