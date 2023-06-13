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父北漂供兒讀大學 20年後都當騎手 被諷學歷無用

中國新聞組／北京13日電
北漂騎手父子錢灝(左)和錢坤(右)。（取材自微博）
北漂騎手父子錢灝(左)和錢坤(右)。（取材自微博）

高考期間，一張圖片在社交平台瘋傳，圖片內容為一對北漂騎手父子錢灝和錢坤。短視頻博主配上文案：「北漂騎手錢灝奮鬥20年，供養兒子大學畢業，20年後兒子和父親成為同事，一生父子情深，兩代快遞人」，藉此調侃學歷無用。

頂端新聞報導聯繫到了圖片的拍攝者一凡，他說看到這些很生氣，完全是張冠李戴，自媒體蹭流量的行為，很多人藉此質疑知識改變命運的說法，一凡認為在當下這個就業不易的時間去炒作這個不合時宜。

一凡表示，自己是2020年和團隊應騰訊新聞「中國人的一天」欄目組的邀請，拍攝一對父子騎手的故事。

在這個故事裡，父親錢灝來自湖北孝感，是一名閃送騎手，因為生意失敗，2002年，32歲的他帶著妻兒來到北京，北漂將近20年。

錢灝很努力，他在工地，一個人幹兩個人的活，他省吃儉用、開小店、做買賣、做閃送、期待兒子能夠找到一份在寫字樓裡體面的工作。

兒子錢坤，性格靦腆、節儉、謹慎。在北京生活了十幾年後，錢坤還是要面對自己是外地人的現實，老師建議他回家上學高考，錢灝不想讓兒子成為留守兒童，便湊了一筆借讀費，讓兒子在北京上學，希望未來能有轉機。

然而，轉機沒有到來，原本能有機會讀一個普通本科的錢坤，最終沒能參加高考，雖然在父母支持下，錢坤報名了成人高考，並拿到了成人教育本科文憑，但這張文憑在當時的北京，沒有什麼競爭力。

在經歷了幾次打工後，錢坤決定走自己父親的老路，做一名外賣騎手。

故事的結尾，錢灝繼續努力的跑單子，多掙點錢，還他在武漢房子的貸款，錢坤在希望爸媽能安心回到老家養老，自己則是幹幾年騎手，還完貸款再謀別的出路。

報導稱，錢灝說，自己不了解網上傳的這些東西，不想被過多的打擾，自己和兒子都還在做騎手，天天幹活，沒什麼變化，錢坤還是喜歡唱歌，欠帳再過一年就可以還完了。

北京 高考 貸款

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