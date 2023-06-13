「梅西呢？」直播間500萬人在問 快手這樣宣傳挨批詐騙

直播間播出梅西接受訪問的數十秒畫面。(取材自天涯淪落人)

「快手直播」12日宣稱有阿根廷球王梅西 的直播，50秒畫面湧入500萬人觀看，結果梅西的畫面僅出現不到1分鐘，主持人就提問一個關於歐冠的問題就結束了，並且還是錄播畫面，球迷吐槽快手詐騙。

「快手」在當日下午4點就在微博宣傳，梅西會出現在直播間。直播從晚上七點開始，短短不到一個小時有1.9億的觀看量，有球迷為了梅西特地下載快手。但等了半天梅西出現不到1分鐘，引發球迷不滿。

主持人問梅西：「來中國的當天就是歐冠決賽，你看比賽了嗎？」梅西回答「看了，這是一場經典的決賽，非常艱難，水平很高。」就這麼兩句話，梅西的直播畫面就戛然而止。

有人指，這看起來就是提前準備的採訪視頻，快手只是剪輯了片段插入直播，根本欺騙球迷的感情。

據自媒體報導指出，雖然7點準時開播，但直播間沒有梅西，而是不斷播放平台宣傳片，不少球迷在直播間詢問「梅西呢？」

一直到第開播11分鐘左右，金球獎 中國唯一投票 人、體壇周報主編駱明出現，他表示知道大家都在等待梅西會出現在直播間，自己也在等待；等待的過程中，駱明與嘉賓一起聊聊天，聊天的內容是梅西奪得金球獎的一些細節，期間還有雜音、卡頓等情況出現。

很多球迷表示失望，沒想到先是10分鐘的平台宣傳片，等待之後依舊不是梅西，而是嘉賓的談話環節。

終於30分鐘之後，梅西出現，但不是駱明的直播間，而是接受梁宏業的採訪；第一個問題是談到今年的歐冠決賽，梅西稱自己看了，水平很高的比賽。回答一個問題之後就切換到駱明與嘉賓的直播間，梅西的畫面很短，而且不連貫，引發球迷們不滿與吐槽。