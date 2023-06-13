40歲男辭上海月薪2萬工作 當「全職兒子」、月領5500元

回歸家庭後的「全職兒女」們究竟過得怎麼樣？有網友說，很享受現在的家庭生活，一家人其樂融融，太幸福。(取材自上觀新聞)

「全職兒女」的話題最近掀起關注，今年40歲的小李是家中獨子，原本在上海有一份月薪2萬的工作，六年前，為了照顧重病的母親張女士，小李斷斷續續請了將近兩個月的假；母親病情痊癒後，小李回到單位後沒多久就辭職，成了「全職兒子」，還領爸媽給的5500元「補貼」。

上觀新聞報導，張女士今年68歲，對於兒子小李辭去工作在家當「全職兒子」，她表示，「當年我是反對他辭職的，他的工作曾經是我的驕傲。但是他的工作壓力太大了，上海生活成本也高，不忍心看到他那麼痛苦，就隨他了。」

辭職後的一段時間裡，小李在家也積極找工作，但由於兩年的競業限制，很多匹配專業的工作都無法做。兩年下來，小李找工作的熱情也就淡了下來，如今成為百分百的全職兒子。每天早上，小李會給父母做早飯、打掃家裡，接著就是做午飯和晚飯，除此之外，小李的時間就是自己的了，炒股、鍛鍊、看書，每天晚上還會陪父母一起散步、遛狗。

張女士和老伴的退休 工資加起來每個月有1萬1000元左右，每個月他們還會給小李5500元的「薪資」。小李吃住都在父母家，花銷很小，交完社保後竟然還能存下一筆錢，他說：「以前月入2萬在上海當月光族，現在需求和欲望都放低，反而有了存款。」

據報導，張女士雖然擔心兒子找不到老婆，但對於目前全家的生活狀態還是挺滿意的，「單身有單身的幸福，只要內心接受了，我比大部分空巢老人可幸福太多了」

事實上，近年來類似的「全職兒女」成為一種社會現象，先前有媒體發表評論認為，「全職兒女」和「啃老」還是不同的，啃老是年輕人待在家裡什麼也不幹，就靠父母養活自己；而全職兒女則是把照顧父母，做家務作為自己的「職業」，就好比一些全職太太，辭職在家教育 孩子、照顧家庭，雖然沒有正式工作，但也是為家庭作出貢獻，並省去保母的費用。

回歸家庭後的「全職兒女」們究竟過得怎麼樣？有網友直言，背後有巨大的就業 焦慮：「如果能去找到理想工作掙高薪，誰願意在家裡躺平呢？」也有網友說，很享受現在的家庭生活，「一家人其樂融融，太幸福啦！」但也有網友說當上全職兒女後，感覺自己的價值感很低，「父母偶爾會流露不滿，自己明明覺得不舒服，卻根本沒有任何反抗的底氣，因為確確實實還在依靠別人。」