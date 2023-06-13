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「這是逼辭」拒從上海調南京被炒 她索賠55萬 法院判44萬

中國新聞組／北京13日電
公司向穆某某出具了《解除勞動合同通知書》，圖非新聞當事人。（取材自每日經濟新聞）
公司向穆某某出具了《解除勞動合同通知書》，圖非新聞當事人。（取材自每日經濟新聞）

中國一名建築公司穆姓女員工一直在上海辦公，工作十多年因業務萎縮，公司調派她去南京。穆姓員工不同意，仍在上海出勤打卡，公司以她曠工為由解除勞動合同，雙方對簿公堂，索賠55萬人民幣，法院最終判決公司賠償44.6萬元人民幣。

每日經濟新聞報導，據判決書，穆姓員工2004年入職上海一建築工程有限公司，工作地點在上海。公司稱，因上海本地業務萎縮，將公司業務總部移到江蘇。

2018年3月1日，雙方再次簽訂「勞動合同續簽書」，約定續簽合同期限從2018年4月1日至2019年3月31日，並補充約定穆姓員工接受全國調動及外派，如不能接受公司安排者，公司可與其解除勞動關係，並不支付任何經濟補償與賠償。

2018年8月17日，公司發出「關於工作調動的通知」，要求穆姓員工至江蘇。穆姓員工不同意，而在其原工作地點出勤。2018年9月5日，公司出具「解除勞動合同通知書」，載明「連續曠工13天，按公司決定從2018年9月5日起與你解除勞動合同……」。

2018年9月10日，穆姓員工向上海市徐匯區仲裁委員會提出仲裁申請，要求公司支付解除勞動合同的賠償金、年終獎等。不過，仲裁委並未支持，穆姓員工不服，遂向上海市浦東新區人民法院提出起訴。

上海市浦東新區人民法院認為，穆姓員工未至江蘇區域中心報到出勤的情形，應屬於曠工，公司據此解除勞動合同並無不妥，予以採信。

穆姓員工向上海市第一中級人民法院提起上訴，理由是，他在職期間工作場所一直在上海。2018年8月17日下午，公司通過其OA系統發出調令，要求其自2018年8月20日起到南京工作，未明確告知合同簽訂主體、具體工作地點、往返交通、住宿安排、勞動報酬等。公司在經營狀況沒有發生實質性改變，其崗位仍存在的情況下，突然單方面決定將其工作地點調往江蘇，未與她協商和溝通，極大幅度增加員工的各項成本，這是公司逼她辭職的手段，她有權拒絕。

上海市第一中級人民法院認為，雙方就調整工作地點存在爭議，穆姓員工雖未到新的工作崗位出勤，但是已提供相關證據證明其在原崗位工作，公司認定穆姓員工曠工與事實不符。

因此，公司以曠工為由解除與穆姓員工的勞動合同，缺乏事實依據，應承擔違法解除勞動合同的法律責任，向穆姓員工支付相應期間工資及違法解除勞動合同賠償金。原審法院所作判決有誤，本院予以更正。

鑑於用人單位代扣的社會保險金、稅費等均為個人勞動所得的組成部分，故該部分款項應當計入工資性收入。因此，公司應當支付穆姓員工違法解除勞動合同賠償金44.6萬元人民幣。

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