「普通百姓沒人想戰爭」中國網路湧反戰文 因不滿現狀？

圖為解放軍東部戰區第71集團軍日前進行實彈射擊考核。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

中國網路近期充斥著「不願為國而戰」的言論，引發關注。一些網友表示，若兩岸真的打起來，應讓支持戰爭的人先上。對此，政大教授王信賢解讀，這是否代表中國愛國主義不敵民眾對現狀的不滿，值得進一步觀察。但網路媒體香港 01指出，「武統方案」的多元性才是台灣的考驗。中國學界不少人認為，「西藏模式」可能比「北平模式」更具參考性。

中國政法大學教授楊帆今年稍早在微博發文鼓譟儘早攻台，文章下方評論區就出現「大翻車」。楊帆當時表示，中國民間輿論一致呼聲就是要打，不料接連兩篇文章都遭到大量吐槽，有人說「先讓你全家去做前線步兵」、「強烈建議教授讓你子女參軍報效祖國、您兒孫先上戰場吧！」、「別耍嘴皮子」、「我不希望改革開放40年的成果毀於戰爭」，不少人更呼籲支持戰爭的人應該自己去。

近幾個月，一些反戰文在陸網流傳。（取材自微博）

近期，中國社群平台更湧現一系列「不願為國而戰」的言論。有網友表示，「如果發生戰爭，我是不會去的，也不會讓我的孩子去」；有人坦言，生活在社會底層，感嘆和平時沒人記得，有難時才被想起等，引發正反討論。

儘管仍有人喊話應「為祖國而戰」，但也有人說，「喊打喊殺的是極少數，只是聲音比較大，不管是中國還是台灣，普通百姓沒人想要戰爭。」

政大東亞所特聘教授王信賢在陸委會的5月號「中國與兩岸情勢簡報」中，以「近期中國民眾政治信任及輿論觀察」為題撰文直言，主張不願上戰場的論戰已擴散到各網路平台，包括網易、知乎、今日頭條等，主要理由為「對社會不平等的不滿」以及「不願為那些既得利益者而戰」，但這是否代表中國官方帶動的「愛國主義」，逐漸不敵一般民眾的生計考量與對現狀的不滿，值得進一步觀察。

王信賢列舉，近來中國經濟向下趨勢未緩、失業率攀升、疫情防控亂象，以及從「動態清零」到「與病毒共存」的大轉彎，使民眾社會安全感急遽下降，對政府的信任感也不似以往。

同時，中國近期還出現質疑城管、農管執法、公權力擴張、退休金 銳減等輿論，對政府信任度下降，因中共 中央高度集權，使民眾矛頭指向中共中央情況日益增加。他認為，在社會心理的焦躁浮動、衝突不斷之下，中國「愛國主義」甚至不敵現實。

日經亞洲前中國分社社長中澤克二也曾撰文表示，中國網路上，關於武統台灣的各方辯論禁令似乎被解除。他提到，一種不同於目前的風向，甚至是禁忌的觀點（反戰）被允許流傳，沒有被審查刪除，表明北京當局可能接受了這一謹慎立場。

值得注意的是，這不一定代表中國會停止對台灣操作「文攻武嚇」。香港01近日就撰文重提共軍東部戰區4月對台軍演時製作相關動畫的針對性，並認為「武統」取代「武嚇」，是兩岸政經與軍情變化的必然結果。

今年4月共軍對台軍演時，東部戰區曾發布對台模擬打擊的示意動畫。（取材自東部戰區微博）

文章進一步指出，一些台灣人對於「武力途徑實現統一」的路徑思考過於平鋪直敘，唯一的想像就是解放軍大舉攻台，最後拿下台北實現了兩岸統一，而非就統的武力途徑進行多元揣摩。

文章稱，除了「北平模式」外，中國學界也已有不少人提起「以武促統」的「西藏模式」的能性，意即兼採和平與非和平手段，透過一場決定性的戰鬥或戰役使分裂勢力看到負隅頑抗已沒有意義，最終只能接受和平解決的方案。

香港01示警，對中國而言，從台灣官民當前的輿論氛圍來看，「北平模式」氣候尚且不足，真要打一場仗才能指向未來的「西藏模式」似更具參考性。