中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

中國知名部落客阮曉寰被依「煽動顛覆國家政權罪」一審判刑7年。(截自推特)

中國知名部落客阮曉寰因經營議論時政部落格「編程隨想」，並教網友如何翻牆規避監管追蹤而遭關押判刑，妻子貝震穎積極奔走高調救夫如今也突然杳無音訊，此前她曾接受美國之音專訪。

美國之音（VOA）10日報導，因被控「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑7年的中國傳奇部落客「編程隨想」，10日在上海看守所度過他失去自由以來的第3個生日。

5月的最後一天，積極奔走營救她的妻子貝震穎突然「被消失」，此前兩天，貝震穎在上海家中藉由加密通訊軟體接受VOA專訪逾一小時。

報導說，她當時告訴VOA的記者，因全案正上訴待二審備受各方關注，自己「必須謹言慎行」，不過阮妻依然堅定聲稱，丈夫是對國家充滿熱愛和忠誠的公民，他的部落格僅僅是獨立見解的紀錄表達，卻在兩年前被捕。

貝震穎表示，丈夫至今未獲公開公正公平審判，這無疑是對他合法權益的嚴重侵犯，也是對中共 領導人習近平全面依法治國理念的挑戰。

阮曉寰2021年5月10日被捕，遭監禁一年9個月後，貝震穎再見著丈夫已是一審宣判，法庭裡兩人近在咫尺卻只能遙遙相望。

她藉著專訪回憶當下目睹另一半很心痛，因阮曉寰進去的時候黑髮裡摻著白髮，但是宣判當天丈夫的髮色已完全相反，幾乎整頭灰白，庭審僅10餘分鐘法官就宣讀判決，阮曉寰沒有機會自辯，就這麼匆匆給押走了。

貝震穎說，阮曉寰離開法庭就這麼短短幾步路，卻頻頻回頭看她，深覺丈夫凝望的眼神裡，承載著似乎「是確認我好不好，我能不能承受得了，一個就是看我的這個決心，能不能和他一起去上訴、去爭取」。

於是貝震穎堅拒法官要她簽署不公開判決結果的聲明，展開高調救夫的艱辛歷程至今，期間藉著觀賞阮曉寰最喜歡的兩部電影「黑客帝國（駭客任務）」和「V字仇殺隊（V怪客）」，緩解對伊人的思念。

阮曉寰自2009年以「編程隨想」這個部落客名撰文長達12年，並完稿逾700篇網文，內容包羅萬象，舉凡政治、網路安全、科普、歷史等，粉絲擁戴並稱之為「翻牆教主」、「偉大的啟蒙者」。

網友盛讚「編程隨想」憑一己之力對抗中共的愚民政策，可說是中共的肉中刺眼中釘，多年來抓不到他，慘遭「編程隨想」的公開嘲笑和挑戰。

像是他在2019年曾發表流傳甚廣的網文「為啥朝廷總抓不到俺——十年反黨活動的安全經驗匯總」，當中就置入V怪客的劇照，阮曉寰也曾撰文介紹「台灣民主運動與獨立運動簡史」，詳述美麗島事件與鄭南榕自焚等。

VOA問貝震穎，身處翻牆可能被定罪的國家裡，仍如此高調向海外發聲，是否顧慮安全？

她說：「其實有的時候我一個人，我也會心裡面有一些忐忑，包括樓梯有一些異動，我也會心跳加快，要去『貓眼』看看有沒有什麼異樣，當然是會有這些潛意識裡面的擔憂，覺得是不是會踩到紅線了。」

儘管如此，貝震穎還認為，那時自己是安全的，並說：「我只是為丈夫走司法程序的妻子，我現在做的事情都是合法的。我看了很多外交官也有推特 上的推號啊，華春瑩 （中國外交部官員）好像有幾百萬個粉絲吧。」

貝震穎還向美國之音透露一個小秘密說，今年3月底，她購買一只高音喇叭，並每周前往看守所附近，向阮曉寰傳遞訊息。

她說：「我要讓他知道，他不是孤獨的。他編程隨想這個身分大家都已經知道了，他現在已經度過了最危險的時刻了。」並相信，失去自由的阮曉寰已經聽到了。

報導說，而如今貝震穎的推特帳號已被註銷，她為丈夫「編程隨想」的自由呼喊，卻使得自己也失去了自由。