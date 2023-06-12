大學生請假回家+公司專車接送 河南搶麥總動員收逾9成

在河南省駐馬店市西平縣老王坡高標準農田，收割機將小麥裝車。（新華社）

河南 進入麥收旺季，當地居民幾乎總動員投人搶收小麥。一名網名為阿坤、自稱河南籍的大學生在網上曬出自己的請假條，請假回家的理由是「幫忙收麥」，讓他的這張請假條火了。當地還有公司特別發通知要員工「抓緊時間回家搶收搶種」，必要時公司可以接送。讓網友直呼這才是「有大格局又有人性的公司」。

一名網名為阿坤、自稱河南籍的大學生在網上曬出自己寫著「回家，幫忙收麥」的請假條。（視頻截圖）

中國日報報導，河南這名大學生曬出的「回家幫忙收麥」請假條引來不少網友有感而發，也紛紛亮出了自己收麥時的雙手照片。

不只學子，據猛獁新聞報導，河南新鄉一家公司也發布通知，要求公司安排好家裡有收麥種需求的礦山員工、在礦山公司做基建的民工，抓緊時間回家搶收搶種。遠路需要公司接送的，公司將全力做好服務，確保小麥果粒收倉。在礦山員工回家收種期間，公司三夏福利 待遇不變。

央視新聞報導，河南省小麥產量占全國四分之一，5月下旬河南小麥成熟期遇上連陰雨，夏收遭遇意想不到的困難。為保障夜間麥收，有的地方供電所將發電車開進田間，也有用無人機為麥田提供夜間照明，確保小麥夜間搶收白天晾曬烘乾。

目前麥收進度已過八成，豫北地區小麥已經開始大規模開鐮收割。

另據央視新聞消息，河南省農業農村廳消息，截至6月10日17時，河南省已收穫小麥8402萬畝（約占全省種植面積的98.6%），日投入聯合收割機3萬台。

同時，全省夏播面積已播種7305萬畝，占預計面積的80.3%，日進度740萬畝。目前，全省天氣持續晴好，土壤濕度充足，夏播持續快速推進中。