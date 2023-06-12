為見梅西 球迷豪砸1萬人民幣、預定4酒店 結果全猜錯

足球明星梅西近日抵達北京，吸引大批球迷追星。(歐新社)

阿根廷球隊抵達北京 ，隊長梅西 （Lionel Messi）的魅力再次引發球迷的狂熱，其下榻的北京四季酒店被球迷圍得水洩不通。微博有一名球迷稱，為一睹偶像風采，花了一萬元人民幣（約1400美元）預訂了四家酒店，企圖猜中梅西下榻的酒店，結果卻全猜錯，被網友群嘲。

綜合媒體報導，一名球迷田先生表示，自己是皇馬和阿根廷雙料球迷，梅西、C羅 （Cristiano Ronaldo）都是青春，訂錯酒店就當是踢丟點球。他的行為引發網友的關注和討論，不少網友笑他花了冤枉錢，另有人表示羨慕和敬佩。

新京報報導，從13日到15日，阿根廷隊入住的北京四季酒店各類房型已經訂滿，而且價格比平時貴了不少。根據酒店網站，14日和15日兩晚的價格比其他時間高出不少。如14日晚小王子主題套房的標價為1萬2888元，而阿根廷比賽結束後，16日晚該房型恢復到4288元。

工作人員表示，賽事期間預訂房間的客人比較多，目前已無空房。針對房價情況，該工作人員表示：「因為我們離工體比較近，許多客人都是來工體看球的球迷，而我們的房間資源是有限的。」

梅西的到來也給北京帶來顯著經濟效益。據悉，15日比賽當天，北京朝陽區豪華酒店預訂量上漲30倍。這些球迷不僅推動了酒店業的發展，還帶動周邊餐飲、交通等產業的發展。

不過，有自媒體評論指出，球迷狂熱追星背後，存在許多亂象。包括影響到球員的正常生活和工作，在梅西入住的酒店外，大量球迷聚集，也可能造成安全隱患。呼籲有關部門和社會各界，透過加強宣傳和教育，提高球迷的文明素質。