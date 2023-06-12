我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

梅西帶錯護照卡關？中媒：張冠李戴 是他隊友 網民不信

中國新聞組／北京12日電
足球明星梅西(左)近日抵達北京，傳出因簽證問題受困北京機場。(路透)
足球明星梅西(左)近日抵達北京，傳出因簽證問題受困北京機場。(路透)

足球巨星梅西率阿根廷國家隊訪中，剛落地就有媒體指梅西因帶錯護照受困機場2小時，網民爆料梅西還疑惑問「台灣不算中國嗎？」，讓大陸海關無語。傳言在網上瘋傳後，有大陸媒體闢謠稱帶錯護照的僅梅西的隊友奧塔門迪，是「球迷張冠李戴」，但不少網民不信。而梅西與隊友一度因球迷瘋堵又「受困」酒店無法外出訓練，據悉傍晚已「突圍」前往鳥巢練球。

「球王來了！但球王入境卻被卡關了。」6月10日上午，阿根廷球王梅西的私人飛機在北京落地，開啟個人第七次中國行，北京首都機場擠滿接機的球迷，卻遲遲等不到梅西。據都市快報報導，梅西入境時一度受困北京機場2小時，因為他和隊友迪瑪利亞都錯帶成未獲中國落地簽證待遇的西班牙護照，引發關注。

有網民「麵包拯救世界」昨在網上稱，「梅西被扣在機場了」、「因為主辦方辦的是落地簽，梅西持的是西班牙護照，他只能免簽台灣」。網民並在微博稱，「最搞笑的是，梅西反問海關：台灣不算是中國的嗎？」讓大陸海關人員無語以對。

廣州日報昨天下午報導則稱，「梅西帶錯護照並受困北京機場2小時」說法是「球迷張冠李戴」。事實上出現護照問題的是阿根廷隊中的奧塔門迪，由於其護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載不符，奧塔門迪被拒絕登機。北京出入境管理局即刻啟動應急預案，為他申請簡易程序重新辦理受理通知書，自問題出現到問題的順利解決，用時不到20分鐘。

報導並指出，奧塔門迪行前就被拒絕登機，梅西不可能不知，由此來看「梅西受困機場2小時」之說有些不可思議，毫無疑問，這是在機場等待的球迷遲遲見不到梅西出現擔心「出事故了」而來的「張冠李戴」。另網上梅西為邊檢人員快速高效豎起大拇指點讚是自媒體的「看圖說話」，那不過是接機人員拍照時正常「擺拍動作」。

無論如何，梅西還是順利入境中國，但他在北京的首日行程，據北京青年報報導是只能「宅」在酒店，因為酒店外的球迷太瘋狂，阿根廷隊無法從酒店出門，一度取消原定昨天下午6時在奧體中心進行的首次賽前訓練。另據都市快報引述知名體育博主周岩指出，由於秩序混亂，梅西的球迷見面會也宣告取消。

不過據報導，昨晚6時許，阿根廷球隊終於分乘兩輛遊覽車「突圍」，前往北京「鳥巢」體育場練球，沿途仍是大批球迷夾道狂喊「梅西」、「阿根廷」。主辦單位還特別提醒球迷「梅西坐在第二輛巴士上」，更讓球迷們一路緊緊追著遊覽車前進。

足球明星梅西近日抵達北京，其下榻酒店受到球迷包圍。(歐新社)
足球明星梅西近日抵達北京，其下榻酒店受到球迷包圍。(歐新社)

梅西 北京 機場

上一則

臥底調查1年 BBC：3華男主謀 賣「癡漢」猥褻片

下一則

低生育率 專家：現在年輕人以自我為中心 不想生

延伸閱讀

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
梅西被困北京機場真相？中國官方：球迷張冠李戴了

梅西被困北京機場真相？中國官方：球迷張冠李戴了
為見梅西 球迷花1萬元人民幣訂北京4家酒店 結果全猜錯

為見梅西 球迷花1萬元人民幣訂北京4家酒店 結果全猜錯
梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌