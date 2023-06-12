梅西帶錯護照卡關？中媒：張冠李戴 是他隊友 網民不信

足球明星梅西(左)近日抵達北京，傳出因簽證問題受困北京機場。(路透)

足球巨星梅西 率阿根廷國家隊訪中，剛落地就有媒體指梅西因帶錯護照受困機場 2小時，網民爆料梅西還疑惑問「台灣不算中國嗎？」，讓大陸海關無語。傳言在網上瘋傳後，有大陸媒體闢謠稱帶錯護照的僅梅西的隊友奧塔門迪，是「球迷張冠李戴」，但不少網民不信。而梅西與隊友一度因球迷瘋堵又「受困」酒店無法外出訓練，據悉傍晚已「突圍」前往鳥巢練球。

「球王來了！但球王入境卻被卡關了。」6月10日上午，阿根廷球王梅西的私人飛機在北京 落地，開啟個人第七次中國行，北京首都機場擠滿接機的球迷，卻遲遲等不到梅西。據都市快報報導，梅西入境時一度受困北京機場2小時，因為他和隊友迪瑪利亞都錯帶成未獲中國落地簽證待遇的西班牙護照，引發關注。

有網民「麵包拯救世界」昨在網上稱，「梅西被扣在機場了」、「因為主辦方辦的是落地簽，梅西持的是西班牙護照，他只能免簽台灣」。網民並在微博稱，「最搞笑的是，梅西反問海關：台灣不算是中國的嗎？」讓大陸海關人員無語以對。

廣州日報昨天下午報導則稱，「梅西帶錯護照並受困北京機場2小時」說法是「球迷張冠李戴」。事實上出現護照問題的是阿根廷隊中的奧塔門迪，由於其護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載不符，奧塔門迪被拒絕登機。北京出入境管理局即刻啟動應急預案，為他申請簡易程序重新辦理受理通知書，自問題出現到問題的順利解決，用時不到20分鐘。

報導並指出，奧塔門迪行前就被拒絕登機，梅西不可能不知，由此來看「梅西受困機場2小時」之說有些不可思議，毫無疑問，這是在機場等待的球迷遲遲見不到梅西出現擔心「出事故了」而來的「張冠李戴」。另網上梅西為邊檢人員快速高效豎起大拇指點讚是自媒體的「看圖說話」，那不過是接機人員拍照時正常「擺拍動作」。

無論如何，梅西還是順利入境中國，但他在北京的首日行程，據北京青年報報導是只能「宅」在酒店，因為酒店外的球迷太瘋狂，阿根廷隊無法從酒店出門，一度取消原定昨天下午6時在奧體中心進行的首次賽前訓練。另據都市快報引述知名體育博主周岩指出，由於秩序混亂，梅西的球迷見面會也宣告取消。