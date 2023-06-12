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追求自我、經濟獨立…女性婚育觀念變 高齡產婦10年翻倍

中國新聞組／北京12日電
中國高齡產婦比例上升，10年來翻一番。(取材自生命時報)
中國高齡產婦比例上升，10年來翻一番。(取材自生命時報)

上海復旦大學附屬婦產科醫院產兒科主任顧蔚蓉近日在受訪時表示，近年來，在其所屬醫院的高齡孕產婦已占20-25%。而2011年，這一比例約為11%，意味著高齡產婦10年來幾乎翻了一番。

紅星新聞報導，高齡產婦數量的增加不是個例，這一情況已逐步在多家醫院顯現。尤其在當前生育潮降溫的背景下，高齡產婦的比例反升引人關注。

業內專家分析，拋開二孩、三孩政策影響外，隨著女性教育年限的延長，很多女性希望在事業上有所建樹，在生活上實現經濟獨立，結婚生子的「最優先級」已經發生變化，生育年齡被推遲。而另一面，隨著高齡孕產婦比例的增加，其自身的生產風險以及醫院醫療服務也隨之面臨著一定壓力。

面對復旦大學附屬婦產科醫院的數據，成都市政協委員、成都市婦女兒童中心醫院產科主任羅丹不感到意外。她坦言，她所在的醫院也是如此。

羅丹表示，雖然沒有做過具體的數據統計，但就產科現狀來看，「20多歲的臨盆女性的比例在減少，大多數都是30多歲的產婦。」她在受訪的前一天，剛完成兩台手術，產婦的年齡分別是38歲和40多歲。

湖南長沙市某醫院工作人員也表示，今年以來，該醫院高齡產婦的比重明顯高於2022年及2021年同期。浙江麗水市某醫院工作人員表示，僅其個人接觸的產婦而言，相比於10年前，去年35歲以上產婦的占比確實有所增加。

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