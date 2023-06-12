中去年683.3萬對結婚 連9年下降 創37年新低

中國去年結婚對數繼續下降。圖為青海西寧市的集體婚禮。（中新社）

中國結婚人數持續減少，據民政部最新發布的統計季報數據顯示，2022年，中國結婚人數為683.3萬對，創下1986年有數據公布以來新低，這也是中國結婚人數連續9年下降，累計降幅達到49.3%，接近腰斬。

據第一財經報導，2019年，中國結婚人數已跌破1000萬對，到2020年跌破900萬對、2021年跌破800萬對，2022年則跌破了700萬對大關。

從數據來看，2022年，中國結婚登記人數比上一年減少了80.3萬對，下降10.5%。與2013年最高峰的1346.9萬對相比，9年來，中國結婚人數下降了49.3%。

「我的碩士同學大部分都是1989、1990年或1991年出生，現在30多歲了，但還有好多沒結婚。」畢業於大連交通大學的李小姐說。

中國人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，現在初婚年齡不斷推遲，大多數人在27歲以上才結婚成家。而當前中國年輕人的婚育觀念發生了很大變化，單身、不婚、不育有逐漸增多的趨勢，因素包括現實生活中婚姻的穩定性、觀念變化，以及結婚成本上升。

隨著結婚對數下降，恐對中國出生率造成影響，近年來中國一孩出生數量持續走低。例如2021年，中國一孩出生數量為468.3萬，是多年來首次跌破500萬大關。2022年，中國人口出生率為6.77‰，低於2021年的7.52‰，創下歷史新低。

另外，界面新聞報導，近期有關中國女性終身無孩率的話題引發熱議，「人口研究」雜誌最新一期刊發論文分析稱此現象與女性的受教育 程度有關。女性受教育程度越高，終身不育水平越高，2020年小學和初中受教育程度的49歲歲女性的終身不育率均已接近5%，高中和大專及以上受教育程度的49歲女性的終身不育率則分別高達6.46% 和7.98%。

對於中國人口在去年出現60年來的首次下滑，這一狀況對維持中國勞動密集型經濟模式的「人口紅利」產生深遠影響。路透援引人口學家警告說，隨著勞動力的減少和負債累累的地方政府在老年人口上的支出增加，中國將在富裕之前變老。