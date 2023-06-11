台灣文創業者深圳文博會「辦桌」 台味十足成打卡熱點

深圳文博會台灣攤位，今年以「辦桌」為參展主題，吸引不少民眾駐足。（取材自中新網）

深圳文博會7日至11日於寶安區深圳國際會展中心舉行，其中，位於12號文化產業綜合B館的台灣攤位，以最有台味的「辦桌」為主題，受人矚目。

中新網報導，正在深圳舉行的第十九屆大陸（深圳）文博會上，台灣攤位重現露天搭棚的「辦桌」場景，加上辦桌特有菜式、以及音響播放台灣歌手陳小雲的經典台語歌曲，還有台味十足的七彩霓虹燈打造繽紛舞台，成為文博會的打卡熱點。

據悉，此次深圳文博會是台灣攤位在疫情 睽違三年後再次參展，由台灣商業聯合總會統籌，集合18家台灣廠商、文創品牌機構共同展出，展覽面積共576平方公尺，除台灣主題館外、另有客家精選館及廠商攤位。

文博會台灣展區策展人鄭煜鈞表示，「台灣有『辦桌』文化的習俗，家裡有喜事，主人就會邀請親朋好友搭棚開席。」辦桌是藉由「飲食」來促進人際關係，只要「路邊擺張抬就可以開始吃飯了」。他指出，台灣人習慣在任何場合辦一桌「澎湃」好料讓親友歡聚。

此外，鄭煜鈞稱，此次用「辦桌」的概念也有另一個深意，「過去三年因為疫情辦桌受到限制幾乎絕跡，台灣攤位為慶祝正常生活，特別重現在馬路旁、廣場前就地搭棚辦桌的場景。」包括閃耀繽紛的舞台，耳熟能詳的音樂，「俗氣卻超可愛」的紅色桌椅，擺滿豐富的美味佳餚。

鄭煜鈞更細心地跟來到台灣館的觀眾介紹台灣辦桌常見的料理，包括龍蝦沙拉等菜餚。這次台灣館還首次對外公開展出巨型珊瑚龍蝦，讓觀眾一飽眼福。