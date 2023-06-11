中國年輕人流行「找搭子」 走出網路同遊吃美食

在沉迷多年的網路社交後，中國年輕人近來流行「找搭子」，先透過網路找到互不熟悉但志同道合的「搭子」，再一同外出旅遊、吃美食、上健身 房、購物甚至帶孩子遊玩，成為新興社交模式。

中國青年報報導，中國年輕人興起的「找搭子」風潮，是試圖突破網路社交平台「舒適圈」的多元化體現，並走出網路重歸實體，找到真人結伴同行，成為年輕人踏出溫室、走進真實生活的重要一步。

根據報導，這種「找搭子」新模式的特色是，內地傳媒報導，內地年輕人近日興起「搭子」社交模式。只要興趣一致或想法合拍，就算彼此間不太熟，仍能結伴而行，成為「飯搭子」、「旅遊搭子」、「運動搭子」、「學習搭子」，一起約飯、遊玩、上健身房、研讀。

報導指出，中國年輕人「找搭子」的過程中，逾7成最優先考慮的是興趣愛好，其次是道德品質、節奏是否合拍、消費觀念及性格魅力等。

中國青年報社會調查中心聯合問卷網針對1335名受訪者進行調查顯示，多達72.6%的受訪青年表示自己生活裡已有「搭子」；20%表示還沒有，有需要會找；7.4%回答沒有，也不會去找。

至於「搭子」的類型，以一起吃飯的飯搭子居冠，占52.9%；其次依序是運動搭子43.4%、旅遊搭子37.7%、學習搭子34.2%、遊戲搭子31.1%、購物搭子24.8%、遛娃（帶孩子遊玩）搭子22.4%、看電影 或追劇搭子19.9%、戶外搭子17.1%、校園生活搭子8.6%。

調查指出，68.9%的受訪青年認為，「找搭子」是踏出社交舒適圈，尋求新型社交模式的勇敢一步。

一名「80後」公務員表示，他在今年春節期間透過網路找到「搭子」，一起開車去了雲南芒市、瑞麗和巍山古城；還有北京 某校1名研究生喜歡逛公園，本來跟室友約好每週一起去逛，但因後來被室友放鴿子，只好找「搭子」同遊，後來找到2個合適的「搭子」，很玩得來。