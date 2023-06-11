經濟衰退就業難 寺廟成為中國民眾熱門去處

在經濟衰退導致企業倒閉及失業率上升下，寺廟成為中國民眾今年以來的熱門去處。據統計，今年1至5月全國參訪寺廟人數較去年同期大增逾4倍，其中約半數是20多歲至30多歲的年輕人。

綜合中國財經媒體及有線電視新聞網（CNN）報導，在中國各地寺廟中，北京 香火最旺的藏傳佛教名剎雍和宮，今年3月至4月初前往參訪的人數，較去年同期暴增530%，增幅高居全國同期之首。

被列為中國佛教「四大名山」之一的四川峨眉山，今年1至5月湧入248萬人次的遊客，較COVID-19疫情 前的2019年同期大幅成長53%；至於道教聖地湖北武當山，今年1至3月的遊客數量也較疫情前的2019年同期成長23%。

根據報導，管理峨眉山風景區、屬陸股上市公司的峨眉山旅遊公司，今年第1季淨利潤達980萬美元（新台幣約3億元），年增率更高達262%。這使其過去2週股價累計大漲44%，成為陸股中的焦點股。

根據中國旅遊專業平台「去哪兒」和「攜程」日前公布的數據顯示，今年1至5月全國參訪寺廟人數較去年同期大增逾4倍，其中約半數是20多歲至30多歲的年輕人。

報導指出，今年3月以來，「只有焚香」成為社交媒體上的熱門話題，指的是越來越多的中國年輕人為了逃避高壓社會，到寺廟祈求好運。而「燒香青年」則成為中國旅遊業界排名最高的流行語。

CNN報導，寺廟參拜及旅遊的大舉興旺，來自中國經濟的不確定性。今年3月以來，「無學無工，只有燒香」成為中國社交媒體上流行的標籤。中國年輕人在現實社會到處碰壁，只好到寺廟燒香祈求好運。

南京證券分析師楊燕對此表示，在面對工作、學業、婚姻和人際關係等壓力時，越來越多的年輕人轉向傳統文化，如寺廟祈福和祈禱，以緩解壓力。同時，社交媒體也推動了「寺廟旅遊」的繁榮，年輕人喜歡在社交網路上分享他們到寺廟的經歷。

中國官方統計，今年4月份16至24歲年輕族群的失業率達到創紀錄的20.4%。但多數分析人士認為，中國年輕人的失業率遠高於此數。同時，隨著人數不斷上升的大專院校畢業生投入就業 市場，中國年輕人的失業問題恐將持續惡化。

此外，即使是30至50歲的青壯年族群，失業率也處於顯著上升階段，但相對被忽略。而除了大城市外，二、三、四線城市、縣城及鄉村的失業問題，隨著沿海發達地區部分工廠外移或倒閉，導致不少工人失業返鄉而日益凸顯。