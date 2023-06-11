大V譏張桂梅沒教出清華北大 網評： 改變當地女孩命運、意義更大

張桂梅為考生送考。（新華社）

高考 已結束，仍有許多人關注雲南省麗江華坪女子高級中學校長張桂梅和她的學生。近日一名百萬粉絲大V批評張桂梅至今沒教出過清華北大的學生，如今的華坪女中不過是刷題、背書那一套，「不禁為她的子女高中的未來深深的擔憂。」文章一出立刻引來網友眾怒，稱張桂梅正在做的是改變當地所有女孩的命運，這比考清華北大要有意義的多。

據網易引述「一個人的海明威」報導，華坪女中那些女孩每天都埋頭苦讀，如果她們沒有考上大學，或許會在這裡待一輩子，永遠走不出大山。讀書，是她們走向成功唯一的路。她們對於清華北大這些頂尖學府都不敢想像，能考上大學，哪怕是一個普通本科，就是實現了夢想。

張桂梅最偉大之處就是她一直在做的事絕不僅僅是教學。她在用實際行動轉變當地人的陳舊觀念，幫助當地女孩走入新時代。當地很多人考上大學，定居大城市，找到令人羨慕的工作。每一個走出大山的女孩都明白，是這所學校改變了她們的命運。

報導說，這名百萬粉絲大V用自己的淺薄來諷刺張校長以及華坪女中。或許華坪女中是很難教出清華北大的學生，學校的生源質量也不好。可是，張校長從來都不是以清華北大為目標的，，她要改變變當地所有女孩的命運，這比考清華北大要有意義的多。

網民也痛批這名大V，「你有什麼資格評判她」、「清華北大等頂尖大學的錄取率只是其中一個指標，不能單憑這一指標就全面評判一個學校的教育 質量和學生的成就」、「每年讓幾百個女孩子有機會接受高等教育，張桂梅老師的付出應該被肯定和讚賞」、「這是我這些年看過最寒心的評論之一」。

據此前報導，1996年，喪夫的張桂梅到條件艱苦的麗江市華坪縣教學，發現這裡許多學生因家庭貧困交不起學費，大部分家長認為女孩子就應儘早嫁人，致不少女孩子被迫輟學。2002年起，張桂梅籌集經費，2008年8月創辦全國第一所全免費的女子高中華坪高中。此後，華坪女高連續10年高考上線率100%，1645名貧困女孩走出了大山，考上了大學。