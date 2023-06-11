藉高科技 精準推敲三星堆祭祀坑年代

三星 堆考古研究所所長冉宏林透露，「跨坑拼對」最主要的意義在於確定祭祀坑的年代和性質。「目前我們認為，這些坑更有可能是祭祀器物的掩埋坑，出於某些原因，古蜀人把這些祭品打碎，分別埋葬在六個坑中。」

大公報報導，祭祀坑年代和性質的確認，可以幫助考古人認識三星堆遺址的聚落結構和變遷。冉宏林推測，目前來看，在這幾個祭祀坑之後就沒有如此高等級的遺物，說明在這之後三星堆遺址可能不再作為古蜀國都城。這幾個祭祀坑的形成可能與古蜀國遷都有密切的關係。冉宏林表示，在未來對三星堆祭祀區出土文物的整理修復和研究過程中，考古人員和研究人員還將繼續採用各種方式方法和高科技手段，開展跨坑拼對工作。

在三星堆新一輪考古發掘過程中，高科技手段的應用屢見不鮮。據報導，中國社會科學院考古研究所所長陳星燦9日介紹「中華文明起源與早期發展綜合研究」（即中華文明探源工程）最新進展時亦表示，項目組突破常規檢測 方法，採用「貝葉斯統計」和「核密度估計法」對測年結果進行分析，綜合分析考古遺存年代，對重點遺址的關鍵時間節點探索有了新的認識。項目組在對200多個含碳樣品進行篩選、前處理、製備、測量等工作後，共得到幾十個碳十四年代數據，可以認為三星堆遺址埋藏坑器物掩埋的時間大致相當，進一步精確確定為商末周初。