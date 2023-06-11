我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

藉高科技 精準推敲三星堆祭祀坑年代

中國新聞組／北京11日電

三星堆考古研究所所長冉宏林透露，「跨坑拼對」最主要的意義在於確定祭祀坑的年代和性質。「目前我們認為，這些坑更有可能是祭祀器物的掩埋坑，出於某些原因，古蜀人把這些祭品打碎，分別埋葬在六個坑中。」

大公報報導，祭祀坑年代和性質的確認，可以幫助考古人認識三星堆遺址的聚落結構和變遷。冉宏林推測，目前來看，在這幾個祭祀坑之後就沒有如此高等級的遺物，說明在這之後三星堆遺址可能不再作為古蜀國都城。這幾個祭祀坑的形成可能與古蜀國遷都有密切的關係。冉宏林表示，在未來對三星堆祭祀區出土文物的整理修復和研究過程中，考古人員和研究人員還將繼續採用各種方式方法和高科技手段，開展跨坑拼對工作。

在三星堆新一輪考古發掘過程中，高科技手段的應用屢見不鮮。據報導，中國社會科學院考古研究所所長陳星燦9日介紹「中華文明起源與早期發展綜合研究」（即中華文明探源工程）最新進展時亦表示，項目組突破常規檢測方法，採用「貝葉斯統計」和「核密度估計法」對測年結果進行分析，綜合分析考古遺存年代，對重點遺址的關鍵時間節點探索有了新的認識。項目組在對200多個含碳樣品進行篩選、前處理、製備、測量等工作後，共得到幾十個碳十四年代數據，可以認為三星堆遺址埋藏坑器物掩埋的時間大致相當，進一步精確確定為商末周初。

三星 檢測

上一則

中批英相涉華言論 信口雌黃惡意詆毀

下一則

﻿香港二手樓無起色 屯門新盤5小時搶光188伙

延伸閱讀

到羅馬競技場觀光更省力「全景電梯」直達第3層 預約參觀

到羅馬競技場觀光更省力「全景電梯」直達第3層 預約參觀
考古學家伊弟利斯 「沙漠之狐」不想說再見

考古學家伊弟利斯 「沙漠之狐」不想說再見
潛艦國造原型艦9月下水 鄭文隆：採簡單接觸水意念

潛艦國造原型艦9月下水 鄭文隆：採簡單接觸水意念
養豬人家

養豬人家

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體