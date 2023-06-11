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40大城年收人 京滬近8萬 長沙領跑中西部

中國新聞組／北京11日電

中國大城市2022年人均收入是多少？第一財經統計梳理40個重點城市(包括24個GDP萬億級城市以及其他一二線城市、省會城市、部分經濟大市，個別重點城市數據尚未公布，在此未納入統計)的全體居民人均可支配收入後統計發現，目前，共有7個城市人均可支配收入超過6萬元；長沙在中西部城市中領跑。

需要說明的是，包括廣州、武漢、烏魯木齊和蘭州公布的數據只有城鎮和農村居民的人均可支配收入數據，沒有全體居民的人均可支配收入數據。

央廣網報導，數據顯示，40個城市中，有13城的全體居民人均可支配收入超過了6萬元大關，全部來自東部沿海發達地區。中西部和東北地區目前尚無一個城市的全體居民人均可支配收入超過6萬元。

這其中，人均可支配收入前十的城市，分別是上海、北京、深圳、廣州、蘇州、杭州、南京、寧波、廈門、無錫。其中，四大一線城市加上蘇杭共6個城市的全體居民人均可支配收入超過了7萬元。

數據顯示，2022年上海全年全市居民人均可支配收入7萬9610元，距離8萬元大關近在咫尺。2022年北京全市居民人均可支配收入7萬7415元。從城鎮居民收入來看，去年上海和北京城鎮居民人均收入都超過了8.4萬元，在各大城市中領先優勢十分明顯。

從區域分布來看，在人均可支配收入前十名城市中，長三角占了6個之多。此外，包括溫州、常州等其他長三角城市，人均可支配收入尤其是城鎮居民的人均收入都比較高。

在東部沿海之外，中部的長沙全體居民人均可支配收入達到了5萬8850元，在中西部各大城市中領跑。作為中部人口大省湖南的省會，去年長沙的以18.13萬的人口增量拿下全國第一。

北京 武漢

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