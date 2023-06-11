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牽手門網紅裙 山寨逼退正貨 「售6000件退2000件」

中國新聞組／北京11日電
熱銷數千條的網紅裙，也帶動了其他款式的銷量。（取材自上游新聞）
熱銷數千條的網紅裙，也帶動了其他款式的銷量。（取材自上游新聞）

「國企領導與女子牽手門」實情未知，網上仍在狂歡。一網民稱其在平台發布的「牽手門」視頻，被當事人董思槿以「未經允許多次發布」投訴後刪除，但在抖音、快手等平台仍存在大量相關視頻。另因販售董思槿在視頻中穿著裙裝而火了的業者稱，幾天內賣出6000多條的裙子中有2000條已退貨，山寨裙猖獗到連他們公司的直播間都被誤當成是山寨被封了。

中國石油集團工程旗下子公司寰球工程項目管理（北京）的董事、黨委書記、總經理胡繼勇，日前在太古里被拍到與女下屬董思槿牽手逛街，目前兩人皆被停職接受公司紀委核查，但網上關於這起「牽手門」的討論仍未歇，有傳言甚至稱女子曾在美國讀高中因涉祼聊被開除送回國。而疑似當事人據傳已經出手維權。

封面新聞報導，一網民稱他在6月7日21時許收到了某短視頻平台發來的一條侵權投訴，描述為「未經允許多次發布本人視頻，請後台刪除」。網民在第一條視頻被刪除後又發布了兩條不同視角的視頻，同樣被刪除。而目前在主流短視頻平台上仍存在大量未打碼的「牽手門」視頻。

另據上游新聞報導，視頻中董思槿當時所穿的裙裝近來成了網紅裙，短短幾天內賣了6000多條，然而業者「陳綿羊sabrina」與合夥人「的蒙」稱，這款裙子2年只賣了200多條，近日因「牽手門」賣了6000多條，但有2000條在發貨之前就退了，「可能也就覺得好耍，或者截圖發個朋友圈之類的吧。」她們擔心剩下的4000條肯定也會有很大一批會退貨退款。

而「折損率」也讓兩人困擾，「有的衣服穿了較久，還有的都有香水味道了，退回來只能報廢，這種很氣人。」估計折損率達到10%。而網民為裙子貼上「免職裙」、「反腐裙」標籤也影響了銷量。

網紅裙被山寨也是一大困擾，有山寨版一條售價89.9元人民幣幾天已賣出1000多件。不少網民幫她們舉證這些店舖抄襲但收效甚微，「我們在那個平台的直播間，直接被封了。我們是正品設計，不曉得為什麼被封了，其他抄我們的，竟然沒被封。」

另網上近日出現一則「中鐵三局董事長郝剛，摟著女子逛太古里又被街拍」視頻。中鐵三局集團有限公司昨天發公告稱這是無中生有、造謠誹謗的虛假信息，除強烈譴責借網絡熱點事件惡意中傷他人行為，公司也已報警，維護企業的良好聲譽。

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