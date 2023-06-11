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梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

中國新聞組／北京11日電
太囧了！網傳梅西抵京因簽證問題被困機場，實為帶錯了護照。（取材自都市快報橙柿互動）
太囧了！網傳梅西抵京因簽證問題被困機場，實為帶錯了護照。（取材自都市快報橙柿互動）

球王梅西昨天乘坐私人飛機抵達北京，一路上盡是瘋狂追星的中國球迷。不過梅西入境前一度被困北京機場2小時，據報導是主辦方提前為擁有雙重國籍的梅西辦了阿根廷簽證，但他帶的是西班牙護照。經緊急辦理加急簽證，梅西終於入境，還不忘給機場邊檢人員點讚。梅西在機場安靜等候簽證過程也被網民形容為「低調隨和」，雙手抱前舉動更是「主打一個老實」。

據央視體育報導，去年為阿根廷以及個人贏得世界杯冠軍的球王梅西，昨天乘坐私人飛機抵達北京，開啟個人第七次訪華之旅。同機抵達的還有迪馬利亞、恩佐、德保羅、帕雷德斯、洛塞爾索、莫利納。他們將於6月15日晚在北京工人體育場和澳洲隊進行國際足球友誼賽，該場賽事球票已售罄，這也是阿根廷隊繼去年世界盃奪冠之後首次海外比賽。

都市快報橙柿互動報導，梅西入境時一度傳出他受困在北京機場，急壞球迷。據了解，這是因為梅西和迪瑪利亞這次帶的是西班牙護照。中國與阿根廷互有兩國公民十年有效、多次入境的旅遊和商務簽證優惠。也有一說法稱，梅西此次代表阿根廷參賽，中國主辦方提前為他辦了阿根廷簽證，沒想到他帶的是西班牙護照，所以入境得現辦手續。

不論哪個原因，梅西都順利入境中國了。在等候的2小時期間，有球迷觀察到，梅西和迪馬利亞安靜坐在一起，梅西獲知辦完手續後臉上立刻出現笑容，還豎起大拇指向機場人員及球迷致意。球迷點讚的「隨和梅西」還包括在機場安檢過程中，他自己攜帶行李箱，沒有工作人員的陪同，接受安檢時雙手抱在前面「主打一個老實」模樣，也展現他可愛一面。

梅西從機場前往酒店途中，不僅北京機場入境大廳聚集大量球迷，機場地勤人員也穿著阿根廷球衣，沿途可見大喊「MESSI MESSI MESSI」的粉絲，還有球迷瘋狂追車，並等在阿根廷隊下榻酒店外追星。梅西下機後不時微笑揮手向眾人打招呼，展現十足親和力。

阿根廷中國行主辦方昨也闢謠稱，近日部分網路平台出現「22萬與梅西合影」、「可與參賽球員同桌吃飯」、「與足球明星共進晚餐」等內容並收取高額費用。事實上，本次賽事主辦方並未安排梅西及參賽兩隊其他球員參加任何公益或商業活動，籲球迷上當受騙。

梅西10日搭乘私人專機抵達北京。（取材自微博）
梅西10日搭乘私人專機抵達北京。（取材自微博）

梅西 機場 北京

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