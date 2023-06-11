梅西帶錯護照困北京機場 雙手抱前等加簽 「主打一個老實」

太囧了！網傳梅西抵京因簽證問題被困機場，實為帶錯了護照。（取材自都市快報橙柿互動）

球王梅西 昨天乘坐私人飛機抵達北京 ，一路上盡是瘋狂追星的中國球迷。不過梅西入境前一度被困北京機場 2小時，據報導是主辦方提前為擁有雙重國籍的梅西辦了阿根廷簽證，但他帶的是西班牙護照。經緊急辦理加急簽證，梅西終於入境，還不忘給機場邊檢人員點讚。梅西在機場安靜等候簽證過程也被網民形容為「低調隨和」，雙手抱前舉動更是「主打一個老實」。

據央視體育報導，去年為阿根廷以及個人贏得世界杯冠軍的球王梅西，昨天乘坐私人飛機抵達北京，開啟個人第七次訪華之旅。同機抵達的還有迪馬利亞、恩佐、德保羅、帕雷德斯、洛塞爾索、莫利納。他們將於6月15日晚在北京工人體育場和澳洲隊進行國際足球友誼賽，該場賽事球票已售罄，這也是阿根廷隊繼去年世界盃奪冠之後首次海外比賽。

都市快報橙柿互動報導，梅西入境時一度傳出他受困在北京機場，急壞球迷。據了解，這是因為梅西和迪瑪利亞這次帶的是西班牙護照。中國與阿根廷互有兩國公民十年有效、多次入境的旅遊和商務簽證優惠。也有一說法稱，梅西此次代表阿根廷參賽，中國主辦方提前為他辦了阿根廷簽證，沒想到他帶的是西班牙護照，所以入境得現辦手續。

不論哪個原因，梅西都順利入境中國了。在等候的2小時期間，有球迷觀察到，梅西和迪馬利亞安靜坐在一起，梅西獲知辦完手續後臉上立刻出現笑容，還豎起大拇指向機場人員及球迷致意。球迷點讚的「隨和梅西」還包括在機場安檢過程中，他自己攜帶行李箱，沒有工作人員的陪同，接受安檢時雙手抱在前面「主打一個老實」模樣，也展現他可愛一面。

梅西從機場前往酒店途中，不僅北京機場入境大廳聚集大量球迷，機場地勤人員也穿著阿根廷球衣，沿途可見大喊「MESSI MESSI MESSI」的粉絲，還有球迷瘋狂追車，並等在阿根廷隊下榻酒店外追星。梅西下機後不時微笑揮手向眾人打招呼，展現十足親和力。