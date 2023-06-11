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世界級高中 中國排第三 14所進榜上海占7所

中國新聞組╱北京11日電
《2023匯豐胡潤百學全球高中排行榜》─中國學校
《2023匯豐胡潤百學全球高中排行榜》─中國學校

胡潤百富旗下國際教育平台胡潤百學首次公布全球高中行榜，來自12個國家的168所學校上榜，中國14所學校上榜，排名全球第三；第一、第二分別為美國和英國。

據海報新聞了解到，該榜單只包含擁有實體學校的非公立學校。上榜學校共有17萬名學生，每年有2.4萬名畢業生。平均每所學校有990名學生，其中33%是寄宿生，140名學生在畢業班。上榜學校平均有195年的歷史。

從城市分布來看，倫敦和紐約分別以26所和24所學校領先，其次是波士頓、華盛頓特區、洛杉磯和舊金山。上海6所排在牛津前，位居全球第七，是上榜學校最多的中國城市，香港次之，3所入榜，深圳、廣州、北京、蘇州和佛山各一所。

據報導，中國上榜的14所學校中，成立時間最早的是上海美國外籍人員子女學校，成立於1912年，另有8所學校為2000年之後成立。該14所學校中每年約有150餘名學生進入牛劍（牛津、劍橋）和哈耶普史（哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹福）。

胡潤表示，榜單上的中國學校平均成立才30年，短時間內，中國的世界級高中已經比後面九個國家加在一起還要多，而且與美國和英國的差距沒特別明顯。雖然中國國際學校這幾年面臨政策環境變化的挑戰，但最近20年這些學校變化和進步非常大，主要原因首先是人才，即生源的質量很高，也離不開中國經濟的穩健發展。

胡潤也表示，中國和印度是出國留學的高中學生最大來源國，其次是韓國和德國，「超八成中國高淨值人群有子女留學規畫，英國是最受青睞的留學目的地，美國第二，加拿大和新加坡上升，分別排在第三和第四。」

新加坡 北京 舊金山

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