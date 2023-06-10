百度布局AI 將推「萬話」一對一聊天

百度首席執行官李彥宏展示AI聊天機器人「文心一言」的能力。消息人士指出，百度又將推出新的AI應用，命名為「萬話」。（路透）

繼被視為中國國產版ChatGPT的「文心一言」（ERNIE Bot）後，百度 將推出新的AI 對話軟件「萬話」，採用一對一的對話式聊天場景；此外，字節跳動也加入AI行列，正內部測試AI聊天機器人「Grace」，有機會在兩個月後公開測試。

百度旗下關聯公司「北京 百度網訊科技」已申請註冊萬話軟件著作權。大公報報導，百度近年加速AI布局，包括透過深度學習框架層面擁有的「飛槳」平台，創建67萬個模型，構建起AI技術生態。

另外，百度基於自主開發的文心大模型，在今年3月推出生成式AI產品「文心一言」，並計畫將多項主流業務與其整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛等，目前處於測試階段。

百度智能雲早前公布，自3月開始內測兩個月以來，「文心一言」的推理性能已提升10倍。在企業應用高頻核心場景中，「文心一言」的高性能模式推理服務性能更提升50倍。

在AI聊天方面，百度今年初推出一款名為AI虛擬聊天社區APP「小侃星球」，用戶可以與虛擬人進行簡單的聊天，雖然還未達到深度的AI聊天功能，但已具備AI在社交場景的應用。

除了百度，包括阿里巴巴推出大模型「通義千問」，消息指華為計畫下月公布AI大模型「盤古CHAT」，字節跳動亦擬推出AI產品。