我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

百度布局AI 將推「萬話」一對一聊天

中國新聞組／北京10日電
百度首席執行官李彥宏展示AI聊天機器人「文心一言」的能力。消息人士指出，百度又將推出新的AI應用，命名為「萬話」。（路透）
百度首席執行官李彥宏展示AI聊天機器人「文心一言」的能力。消息人士指出，百度又將推出新的AI應用，命名為「萬話」。（路透）

繼被視為中國國產版ChatGPT的「文心一言」（ERNIE Bot）後，百度將推出新的AI對話軟件「萬話」，採用一對一的對話式聊天場景；此外，字節跳動也加入AI行列，正內部測試AI聊天機器人「Grace」，有機會在兩個月後公開測試。

百度旗下關聯公司「北京百度網訊科技」已申請註冊萬話軟件著作權。大公報報導，百度近年加速AI布局，包括透過深度學習框架層面擁有的「飛槳」平台，創建67萬個模型，構建起AI技術生態。

另外，百度基於自主開發的文心大模型，在今年3月推出生成式AI產品「文心一言」，並計畫將多項主流業務與其整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛等，目前處於測試階段。

百度智能雲早前公布，自3月開始內測兩個月以來，「文心一言」的推理性能已提升10倍。在企業應用高頻核心場景中，「文心一言」的高性能模式推理服務性能更提升50倍。

在AI聊天方面，百度今年初推出一款名為AI虛擬聊天社區APP「小侃星球」，用戶可以與虛擬人進行簡單的聊天，雖然還未達到深度的AI聊天功能，但已具備AI在社交場景的應用。

除了百度，包括阿里巴巴推出大模型「通義千問」，消息指華為計畫下月公布AI大模型「盤古CHAT」，字節跳動亦擬推出AI產品。

字節跳動繼旗下今日頭條、抖音等推出基於AIGC（生成式AI）研發的繪畫、特效功能後，字節跳動亦正測試代號名為「Grace」的AI聊天機器人。據報，目前仍處於初級階段，實際只供內部體驗測試。市場人士估計，根據產品測試的一般周期來看，「Grace」項目或在2個月後面向外界開啟測試。

百度首席執行官李彥宏展示AI聊天機器人「文心一言」的能力。消息人士指出，百度又將...
百度首席執行官李彥宏展示AI聊天機器人「文心一言」的能力。消息人士指出，百度又將推出新的AI應用，命名為「萬話」。（取材自紅星新聞）

AI 百度 北京

上一則

留學申請書代筆花3萬 竟出自AI …女大生：錢白花了

下一則

前女友涉勒索移交檢方 知情人：霍尊傾向諒解讓她輕判或免訴

延伸閱讀

老外也愛 日本玩具銷售突破1兆日圓 「這一樣」銷售成長最多

老外也愛 日本玩具銷售突破1兆日圓 「這一樣」銷售成長最多
華為版Chat GPT取名「盤古Chat」 將在7月發表

華為版Chat GPT取名「盤古Chat」 將在7月發表
華為參戰AI聊天機器人 將推「盤古Chat」應戰ChatGPT

華為參戰AI聊天機器人 將推「盤古Chat」應戰ChatGPT
AI大模型商機 達數十兆美元 李開復：不可錯過的歷史機遇

AI大模型商機 達數十兆美元 李開復：不可錯過的歷史機遇

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09
以《往事並不如煙》、《伶人往事》等書聞名的中國作家章詒和。（本報系資料照）

章詒和被禁出境 稱中國當局提前告知已算客氣

2023-06-08 13:34

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打