漏墨、斷水… 河南高考用筆翻車 網酸：吃了多少回扣

不少河南考生在社交平台上吐槽「筆不好用」。(取材自微博）

「子彈頭可以去犁地了，針管水比黃河的水凶，橡皮擦比塑料塊難用。」為了防範作弊，河南 統一提供高考 文具，但試後大量考生吐槽配備的文具難用，影響考試發揮。鄭州 招考辦稱當日已調新筆送至考點更換，但仍有學生說「根本沒換」。被吐槽的問題筆品牌，此前曾被市場監管局點名質量問題。

來源：YouTube

界面新聞報導，河南鄭州考生林林說，「筆主要問題是斷水，有的字得描好幾遍，稍微隔幾秒沒寫，再下筆就是個墨疙瘩。」在社交平台上，還有學生反應筆漏墨，寫完一行，手一掃過，上面的都糊了，整個卷面都不好看。

鄭州市招生考試辦8日稱，在考生反映筆難用的情況後，第一時間調了2400支筆往各考點配送，並通知了老師配合為考生換筆。目前這一批有問題的筆已封存，等待有關部門鑑定。

「第一場考完很多學生說（筆）難用」林林說，官方說給換了，但是他的筆並沒有換到筆。「筆好像沒有收費，也不讓帶走，用完就回收了」。

中新網報導，根據河南省政府採購網發布的「鄭州市招生考試中心購置2023年高考文具和2023年下半年教師資格考試文具項目」信息顯示，供應商為河南省新華書店文化發展有限公司，其中塗卡鉛筆、三角板、圓規等文具，均為「愛好」牌。自2016年鄭州市採購高考統一配發文具以來，新華書店多次中標，2018年起，鄭州市招生辦的文具由愛好品牌與另一家鹽城市好運文具有限公司輪流供應。

據國家市場監督管理總局通報的2022年網售學生文具、書包質量國家監督抽查結果顯示，愛好筆業有限公司生產的繪圖圓規產品被認定為不合格。

針對此事，網民幾乎一面倒猜測背後涉及貪腐，「這塊肉也要吃麼？」、「教育系統的腐敗」、「吃了多少回扣啊？高考都敢這樣」、「採購部門掙錢沒夠」。