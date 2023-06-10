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1291萬人擠爆高考 北京、上海竟只占10萬考生

中國新聞組／北京10日電
6月9日，湖南省2023年高考結束，兩位家長著狀元服迎接考生出考點。 (中新社)
6月9日，湖南省2023年高考結束，兩位家長著狀元服迎接考生出考點。 (中新社)

中國2023年全國高考落幕，據各省市考生人數排行榜，在1291萬報考人數中，河南有131萬考生排名第一，而倒數三位分別是北京5.4萬、上海5.1萬及西藏3.2萬。上海作為中國教育資源最豐富的城市，考生數量是全國倒數第二，上海的家長對孩子上大學的熱情消失？又或是人口下降？引發輿論關注。

自由亞洲電台報導，新出爐的各省及直轄市考生人數排行榜顯示，河南有131萬考生報名，其次是山東83萬、河北80萬、四川77萬以及廣東70萬。排在31個省市最後3位的分別是北京、上海及西藏，分別為5.4萬、5.1萬及3.2萬。資料顯示，2019年，北京有5.9萬人報名參加高考。而上海則有14.5萬人報名參加高考，西藏則是2.7萬人。

對於中國其它城市報名參加高考人數增加，而北京、上海保持低位，甚至考生大幅度下降，財經評論人士蔡慎坤指出，這可能與上海居民的觀念和人口下降有關。「客觀的分析，一方面，有一部分人出國了，更多的是一線城市人口越來越少，特別是年輕人，所以高考的人數受到嚴重影響」。蔡慎坤分析，上海、北京這樣的城市對人口流入的控制相對嚴，在上海、北京工作取得的藍領戶口，子女沒辦法在當地高考。

中國教育在線統計數據顯示，從2008至2013年，北京高考報名人數減少四成左右。不過，官方並未作出解釋。也有學生家長認為，北京一部分大學今年將遷往河北雄安新區，他們不願子女去雄安新區讀大學。

報導指出，上海共有高校65所，其中211+985高校一共14所。作為中國教育資源最豐富的城市，考生數量是全國的倒數第二（5萬餘人），低於大部分省份。

上海一大學退休教師戴先生指出，三年疫情以來，許多大學畢業生找不到工作，甚至送外賣也難。如今上海的家長對孩子上大學的熱情，正在消退。他說，隨著出生率下降，考生也會下降，隨著人口的高峰期一過，大學入學比例會越來越高。

6月9日，江蘇南京，考生們從一處高考考點內走出。(中新社)　
6月9日，江蘇南京，考生們從一處高考考點內走出。(中新社)　

北京 高考 教育

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