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重慶登山步道搭上高考話題 「211」好上「985」難登

中國新聞組／北京10日電
985打卡點。（取材自上游新聞）
985打卡點。（取材自上游新聞）

近日中國高考登場，重慶市奉節縣三峽之巔景區兩處打卡點「211」、「985」也在網上走紅，打卡點不僅介紹了211和985的含義，還打出了「登三峽之巔考一流大學」的宣傳標語。景區負責人表示，這代表了人們對考生的美好期許和祝福。

上游新聞報導，重慶市民李先生分享去三峽之巔景區旅遊時，發現在海拔221米和985米設立了專門的打卡點，還打出了「登三峽之巔考一流大學」的宣傳標語，成為了遊客熱門打卡點。

景區相關負責人王先生表示，兩個打卡點是2021年修建的，當時是為了能豐富登山步道的內涵，增加登山趣味性，供民眾打卡紀念。「另一方面是211和985都是好學校，在這兩個海拔高度設立打卡點，也代表了我們景區對考生的美好期許和祝願。」

曾經挑戰這條步道的李先生表示，「到『211』打卡點很簡單，從白帝城景區碼頭坐船過去很快就到了；爬『985』難度就很大了，道路曲折蜿蜒不說，爬升也不是一般的大，我和朋友爬上去花了四、五個小時。」

據報導，負責人表示，登山步道是從白帝城到三峽之巔，「211」打卡點就在山下的赤甲樓附近，「985」打卡點則臨近三峽之巔，就在步道旁邊，沿路而上就能看到。

由於三峽之巔的登山步道爬升高度超過1000米，極具挑戰性，負責人說，「『985』打卡點不是這麼好到的，海拔高度不是直線距離，實際從起點白帝城碼頭走到『985』打卡點要走六七公里左右，期間全是山路，還比較陡峭。一般到『211』打卡的人比較多，能夠走到『985』打卡的人真不多。就跟你考985一樣，不付出更多的努力，肯定上不了的。」

211打卡點。（取材自上游新聞）
211打卡點。（取材自上游新聞）
三峽之巔的登山步道爬升垂直高度超過1000米。（取材自上游新聞）
三峽之巔的登山步道爬升垂直高度超過1000米。（取材自上游新聞）

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