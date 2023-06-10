重慶登山步道搭上高考話題 「211」好上「985」難登

985打卡點。（取材自上游新聞）

近日中國高考 登場，重慶市奉節縣三峽之巔景區兩處打卡點「211」、「985」也在網上走紅，打卡點不僅介紹了211和985的含義，還打出了「登三峽之巔考一流大學」的宣傳標語。景區負責人表示，這代表了人們對考生的美好期許和祝福。

上游新聞報導，重慶市民李先生分享去三峽之巔景區旅遊時，發現在海拔221米和985米設立了專門的打卡點，還打出了「登三峽之巔考一流大學」的宣傳標語，成為了遊客熱門打卡點。

景區相關負責人王先生表示，兩個打卡點是2021年修建的，當時是為了能豐富登山步道 的內涵，增加登山趣味性，供民眾打卡紀念。「另一方面是211和985都是好學校，在這兩個海拔高度設立打卡點，也代表了我們景區對考生的美好期許和祝願。」

曾經挑戰這條步道的李先生表示，「到『211』打卡點很簡單，從白帝城景區碼頭坐船過去很快就到了；爬『985』難度就很大了，道路曲折蜿蜒不說，爬升也不是一般的大，我和朋友爬上去花了四、五個小時。」

據報導，負責人表示，登山步道是從白帝城到三峽之巔，「211」打卡點就在山下的赤甲樓附近，「985」打卡點則臨近三峽之巔，就在步道旁邊，沿路而上就能看到。