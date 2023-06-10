「牽手門」帶動成都太古里街拍 立警示牌反成打卡熱點

禁止街拍警示牌成打卡點。（取材自新黃河）

成都太古里「國企領導牽手門」事件持續發酵，有網友曬出太古里立著疑似禁止街拍的警示牌相關照片，稱此地禁止街拍。不過，太古里商圈仍有大量活躍著的街拍攝影 師，「禁止街拍」的警示牌還反而成了遊客們的打卡熱點。

濟南日報報導，網友發布的相關警示牌上寫著，「不支持任何侵犯消費者肖像權、影響消費者購物體驗的拍攝；不允許任何未經我司許可的商業拍攝；不允許任何遮擋租戶店舖視線範圍的拍攝。」並明確指出，太古里禁止的是未經允許的商業街拍。

太古里商圈仍有大量活躍著的街拍攝影師，還有不少遊客將疑似「禁止街拍」的警示牌當成打卡點，選擇在此合影留念。

一名攝影師表示，太古里街拍熱度只增不減，攝影師反而更多了，「不過我們拍攝前都會事先詢問當事人，獲得同意才會拍照。」

商場保安表示，警示牌已存在多年，針對攝影師的街拍行為，他們也沒有阻攔。

在太古里附近公司工作的一位上班族王小姐表示，每天上下班她都會遇到有人在街拍，她認為街拍已經成了太古里的一種文化，「有的是本地攝影師，也有外地遊客過來遊玩順便街拍。」

但也有民眾對街拍行為持否定態度，認為街拍會讓人有一種被盯著的感覺，是一種冒犯的行為，也會在一定程度上侵犯自己的肖像權。