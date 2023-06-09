海南航空空姐超重10%立即停飛 業界首創 律師：恐違法

海南航空女空中乘務員形象。(取材自微信)

海南航空4日向其客艙部的空中乘務員發布通知，對乘務員進行「關於專業化形象的篩查和管控提示」，其中明確對女性乘務員的體型、體重進行不同等級的管控，超出標準體重值10%的女性乘務員將「立即停飛減重 」。民航業內相關人士表示，這在中國國內航空業中屬於首創。

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上游新聞報導，該標準提出，海航女性乘務員標準體重計算公式為「身高（cm）-110=標準體重（kg）」，體重超過該數值即為超重，對超重人員公司將進行分類管控。對於超重數值在5%以下的女乘務員，該公司提出將以月度為周期進行體重監控，避免組員體重持續上升。

「待一月監控期滿後，著制服赴乘務隊進行當面複核，完成現場秤重及三人面試 小組評議。」

對於超重5%、未超過10%的女乘務員，該工作細則規定，將給予乘務員30天自我減重期。乘務隊將在每一周期結束時對乘務員進行現場秤重及三人面試小組評議。「若體重上漲並突破10%上限，則立即停飛減重」。

據報導，查閱世界衛生組織等專業機構的體重計算公式發現，海航的這一數值標準，較相關機構的標準體重計算數值高五公斤。

報導指出，查閱交通運輸部「民用航空人員體檢合格證管理規則」及其附件發現，對於空中乘務員的體重等並未有明確的限制性規定。有業內人士表示，目前國內航空公司對空乘的體重並沒有明確的限制性規定，但在實務操作中，會按照「民用航空空中乘務員體格檢查鑑定標準」給出的建議標准進行要求，該標準的主要內容即對於女性體重要求控制在「[身高（厘米）-110（厘米）]（公斤）（±10%）」以內。