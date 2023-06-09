從未缺席 張桂梅拖病體第13次為華坪女生送考
6月7日是2023年高考首日，創全中國首間免費女子高中而聞名的張桂梅，一大早來到高中教學樓，她拿著大喇叭，叮囑考生們帶好考試用品並帶隊送學生去考點。自雲南麗江華坪女子高中的學生自2011年參加高考以來，張桂梅送考、陪考的第13年。考試結束後，張桂梅不忍心見到畢業生離校的畫面躲起了來，但她還是被「姑娘們」找到並擁抱告別。
來源：YouTube
新華社報導，6月7日，不到五點，天還沒亮，住在學生宿舍的張桂梅就醒了。「一直擔心姑娘們的高考，這幾天睡不踏實」，簡單收拾後，她到教學樓進行檢查。「學校最近有蛇出沒，我擔心嚇到姑娘們」。
華坪最近持續高溫，為了讓孩子們晚上睡得踏實點，張桂梅聯繫了縣裡的冷庫，每晚給每個宿舍放兩大盆冰塊。
送考，張桂梅是有考慮的，這群孩子的家多在偏遠山區，如果家長來陪考，不僅路途遙遠還要考慮住宿問題。學校統一送考，不僅能替家長節省一筆費用，還能讓孩子們專心參加考試避免一些意外。
學生們開始晨讀後，張桂梅回到辦公室喝了幾口白粥後，她打開一個抽屜，裡面裝滿了藥，就著粥她吃完了藥。顧不上休息，張桂梅便去各班清點人數，叮囑大家帶好考試用品。「有多少人，到齊了嗎？」
聽到回覆後，張桂梅在手背的膏藥上快速記下了數字。
臨近7點，張桂梅通知孩子們乘坐大巴，奔赴考場。「你們慢一點」，這是三年來，她說的為數不多的「慢一點」。孩子們反而有些不適應了。
7點10分左右，張桂梅和孩子們坐上了大巴車，高一、高二的學妹們唱歌送行。為了緩解緊張氛圍，張桂梅提議大家一起唱歌，於是一曲「萬疆」飄揚在通往考點的路上，響亮、清脆且充滿力量。
報導指出，張桂梅每年都會帶著孩子們早早到達考點，一是擔心路上有狀況，再者可以溫習下功課。
在考場外等待時，張桂梅的神情和平時不太一樣，看得出來，她有點緊張。考場鈴聲響起後，張桂梅提著的心終於放下來了一點。「上午考試沒出什麽事」，她趕緊讓同事拿來喇叭召集孩子們回校。
6月8日，華坪女高畢業生在當地高考結束後收拾東西離校，因為不忍面對分離，張桂梅校長像往年一樣躲進了教室。當她估計畢業生已經離校後，便來到食堂陪伴其他年級學生吃晚飯。還是有一群畢業生找到了她，姑娘們離校前抱著張桂梅叮囑「一定要好好照顧自己」。
從2002年起，張桂梅四處奔走，籌集經費，直到2008年華坪女子高級中學終於正式開學。如今，60多歲的張桂梅身患多種疾病卻依舊堅持工作，幫助無數山區女孩圓了大學夢。
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