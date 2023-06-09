從未缺席 張桂梅拖病體第13次為華坪女生送考

6月7日，張桂梅在考點前看著學生進場待考。（新華社）

6月7日是2023年高考 首日，創全中國首間免費女子高中而聞名的張桂梅，一大早來到高中教學樓，她拿著大喇叭，叮囑考生們帶好考試用品並帶隊送學生去考點。自雲南麗江華坪女子高中的學生自2011年參加高考以來，張桂梅送考、陪考的第13年。考試結束後，張桂梅不忍心見到畢業生離校的畫面躲起了來，但她還是被「姑娘們」找到並擁抱告別。

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新華社報導，6月7日，不到五點，天還沒亮，住在學生宿舍的張桂梅就醒了。「一直擔心姑娘們的高考，這幾天睡不踏實」，簡單收拾後，她到教學樓進行檢查。「學校最近有蛇出沒，我擔心嚇到姑娘們」。

華坪最近持續高溫 ，為了讓孩子們晚上睡得踏實點，張桂梅聯繫了縣裡的冷庫，每晚給每個宿舍放兩大盆冰塊。

送考，張桂梅是有考慮的，這群孩子的家多在偏遠山區，如果家長來陪考，不僅路途遙遠還要考慮住宿問題。學校統一送考，不僅能替家長節省一筆費用，還能讓孩子們專心參加考試避免一些意外。

6月6日清晨5點半，張桂梅來到宿舍樓門前叫學生們起床。這是這屆高三學生三年來最後一次聽到張老師在宿舍樓門前喊她們起床。（新華社）

學生們開始晨讀後，張桂梅回到辦公室喝了幾口白粥後，她打開一個抽屜，裡面裝滿了藥，就著粥她吃完了藥。顧不上休息，張桂梅便去各班清點人數，叮囑大家帶好考試用品。「有多少人，到齊了嗎？」

聽到回覆後，張桂梅在手背的膏藥上快速記下了數字。

臨近7點，張桂梅通知孩子們乘坐大巴，奔赴考場。「你們慢一點」，這是三年來，她說的為數不多的「慢一點」。孩子們反而有些不適應了。

第一天考試結束，張桂梅與學生在返回的車輛上一起唱歌。 （新華社）

7點10分左右，張桂梅和孩子們坐上了大巴車，高一、高二的學妹們唱歌送行。為了緩解緊張氛圍，張桂梅提議大家一起唱歌，於是一曲「萬疆」飄揚在通往考點的路上，響亮、清脆且充滿力量。

報導指出，張桂梅每年都會帶著孩子們早早到達考點，一是擔心路上有狀況，再者可以溫習下功課。

在考場外等待時，張桂梅的神情和平時不太一樣，看得出來，她有點緊張。考場鈴聲響起後，張桂梅提著的心終於放下來了一點。「上午考試沒出什麽事」，她趕緊讓同事拿來喇叭召集孩子們回校。

6月7日，張桂梅在同事的攙扶下進入考點。考場外，學生們正在抓緊看書。（新華社）

6月8日，華坪女高畢業生在當地高考結束後收拾東西離校，因為不忍面對分離，張桂梅校長像往年一樣躲進了教室。當她估計畢業生已經離校後，便來到食堂陪伴其他年級學生吃晚飯。還是有一群畢業生找到了她，姑娘們離校前抱著張桂梅叮囑「一定要好好照顧自己」。

從2002年起，張桂梅四處奔走，籌集經費，直到2008年華坪女子高級中學終於正式開學。如今，60多歲的張桂梅身患多種疾病卻依舊堅持工作，幫助無數山區女孩圓了大學夢。